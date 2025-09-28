Google Fotos: Das ist die neue KI-Bildbearbeitung per Text und Sprache – Google zeigt einige Beispiele (Videos)

Die Bildbearbeitung nimmt bei Google Fotos eine immer wichtigere Rolle ein, denn die Fotoplattform wird regelmäßig mit neuen Funktionen in diesem Bereich ausgebaut – allen voran rund um die Künstliche Intelligenz. Jetzt wird die neue KI-Bildbearbeitung per Text oder Sprache für viele Nutzer freigeschaltet und zeigt erneut, wohin die Reise der Bildmanipulation gehen soll. Wir zeigen euch die Möglichkeiten.



Die Bildbearbeitung oder Fotomanipulation war über viele Jahre etwas, das man nur mit geeigneten Werkzeugen, teurer Software und einer großen Portion Können umsetzen konnte – aber die Zeiten haben sich längst geändert. Dank Künstlicher Intelligenz ist die Fotobearbeitung heute selbst für Laien soweit möglich, dass die Spuren der Bildmanipulation kaum noch sichtbar sind. Google Fotos hat einen großen Anteil daran.

Der erste große Schritt wurde schon vor einigen Jahren mit dem „magischen Editor“ getan, der die Auswahl von Objekten, Personen und Hintergründen so einfach wie nie zuvor machte und diese verschieben, entfernen oder in der Größe verändern konnte. Das bildet auch heute noch die Grundlage der modernen Funktionen, wurde aber durch die generative KI erweitert, sodass auch neue Objekte hinzugefügt oder bestehende ausgetauscht oder manipuliert werden können.

Um das noch zugänglicher als bisher zu machen, hat Google Fotos erst vor wenigen Wochen die neue KI-Bildbearbeitung gestartet, für die die Nutzer nicht einmal mehr den zu bearbeitenden Bereich auswählen müssen. Stattdessen reicht eine Spracheingabe oder ein Textprompt, in dem die Wünsche für das Bild mitgeteilt werden müssen. In der unten eingebundenen Beispielgalerie könnt ihr sehen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.









So können Nutzer etwa Anweisungen wie „platziere Wolken im Himmel“ geben, sie können per Sprachbefehl die Sonnenreflexionen entfernen, sie können das Gesamtmotiv optimieren oder auch Personen im Hintergrund entfernen. Mehr Details sind gar nicht notwendig, denn die KI wird all das erkennen, das Bild entsprechend analysieren, die Bearbeitungen vornehmen und weiterhin ein klares Motiv zeigen. All diese Optimierungen können auch in einem einzelnen Prompt genannt werden.









Und wer auch damit noch Probleme hat und einfach kein Auge für schöne Motive besitzt, kann sich auch dieses von der KI leihen. Sagt einfach „make it better“ und schon wird die KI selbstständig nach störenden Dingen suchen, das Gesamtmotiv analysieren und mehr. Im Grunde funktioniert das sehr ähnlich wie der Pixel Camera Coach, der solche Dinge noch vor der Fotoaufnahme mitteilt.

Das Prompt-Feld für diese KI-Fotobearbeitung befindet sich nun in der Fotobearbeitung unter jedem kann somit schnell verwendet werden. Es lassen sich bei Bedarf auch mehrere Wünsche zugleich äußern, sodass keine unnötigen Einzelschritte genutzt werden und Wartezeiten entstehen müssen. In obigen Beispielvideos könnt ihr das sehen. Selbst die Wiederherstellung von alten abfotografierten Fotos durch Colorierung, Entfernung von Beschädigungen, Optimierung von Perspektiven und mehr ist möglich.

Diese Funktion wird seit dieser Woche für alle US-Nutzer angeboten, hat ihre Pixel-Exklusivität verloren und dürfte schon im Laufe der nächsten Tage für alle Nutzer weltweit geöffnet werden.

