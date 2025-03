WearOS: Neues Watch Face bringt farbenfrohes Design und dezente Animation – ein Hingucker am Handgelenk

Nutzer von Googles Smartwatch-Betriebssystem WearOS genießen seit jeher die Möglichkeit, die Darstellung der Uhrzeit auf dem Display umfangreich anzupassen oder auch vollständig auszutauschen. Heute stellen wir euch ein brandneues Ziffernblatt vor, das mit seiner Mischung aus schickem Design, bunt-dezenten Farben und der Unterstützung mehrerer Komplikationen ein echter Hingucker am Handgelenk ist.



Es gibt wieder ein neues Ziffernblatt aus der Schmiede von Luka Kilic Watch Faces, dessen Ziffernblätter wir euch hier im Blog schon häufiger vorgestellt haben. Diese zeichnen sich durch die Bank durch dezente und durchdachte Designs, zum Teil besondere Darstellungen sowie einen clever positionierten Informationsumfang aus. Jetzt gibt es mit Quadrant ein brandneues Ziffernblatt, das diesen Richtlinien folgt und diesmal etwas mehr Farbe ins Spiel bringt.

Bei Quadrant handelt es sich um ein Ziffernblatt mit zentral positionierter Uhrzeit in zwei Zeilen, oben die Stunde und darunter die Minute. Die Zeitangabe ist sehr groß und dominiert das Gesamtbild, sticht aber auch aus einem anderen Grund ins Auge, den ihr euch am besten in folgender kurzer Animation selbst anseht:

Der Hintergrund des gesamten Ziffernblatts besteht im obigen Beispiel praktisch aus vier Rechtecken, die mit ihrer Spitze zusammentreffen und ein gedachtes + bilden. Der Punkt des Zusammentreffens bewegt sich über das Display, sodass es innerhalb der Uhrzeit eine Animation mit Farbverschiebung gibt. Die Farben sind außerdem im äußeren Kreis mit den Komplikationen zu sehen. Wer möchte, kann aus diesem Zusammentreffen auch einen Farbverlauf machen und innerhalb der Einstellungen gibt es weitere Muster-Optionen.









Neben der Uhrzeit bietet das Ziffernblatt die bereits angesprochenen Komplikationen, die sich innerhalb eines Außenkreises befinden. Die jeweils ausgewählten Angaben unterbrechen die Linie des Viertelkreises und werden genauso wie dieser in den jeweiligen Farben der gedachten Rechtecke dargestellt. Wie üblich habt ihr die Wahl aus einem ganzen Schwung an Komplikationen und könnt diese an den gewünschten Stellen des Viertelkreises positionieren.

Außerdem gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten, mit denen ihr die genutzte Farbkombination festlegen könnt, ihr könnt aus insgesamt sieben verschiedenen Schriftarten auswählen oder auf Wunsch auch einen Farbverlauf zwischen den Hintergrundfarben schaffen sowie alternative Formen auswählen.

Das Zifferblatt ist brandneu und steht für günstige 1,19 Euro im Google Play Store zum Download und Installation bereit. Schaut euch bei Interesse unbedingt auch die weiteren Ziffernblätter von Luka Kilic Watch Faces an.