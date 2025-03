Pixel-Smartphones: Google verlängerte Update-Garantie – Entwickler verraten jetzt den wahren Grund

Google hat vielen Nutzern der Pixel-Smartphones kürzlich eine große Überraschung beschert, denn die Smartphones der sechsten und siebten Generation erhielten unerwartet längere Updates. Jetzt hat Googles Android-Chef verraten, warum man sich zu diesem Schritt entschlossen hat und damit gleichzeitig auch die Hoffnung gesät, dass das auch bei anderen Geräten noch passieren könnte.



Eigentlich waren die Pixel 6-Smartphones schon am Ende ihrer Update-Lebenszeit angelangt, doch Google hat im vergangenen Jahr überraschend längere Updates für die Geräte der sechsten und siebten Generation angekündigt. Erstmals hatte man sich überhaupt dazu entschlossen, den garantierten Update-Zeitraum nachträglich zu verlängern. Wirklich begründet hat man das damals nicht, aber dafür hat sich jetzt der Android-Chef zu Wort gemeldet.

Chefentwickler Sameet Samat hat in einem Interview bestätigt, dass auchn der Tensor-SoC einen Anteil daran hat, dass Google durch mehr Kontrolle und weniger Abhängigkeiten längere Updates bieten kann. Ich hatte diesen Grund hier im Blog damals auch als die wahrscheinlichste Begründung angeführt. Doch tatsächlich gibt es etwas, das einen noch größeren Ausschlag gegeben hat.

Android wurde in der internen Softwareentwicklung auf das „Trunk Stable Development“ umgestellt. Das bedeutet, dass alle Entwickler und Abteilungen am selben Strang und auf der selben Codebasis arbeiten, ohne dass diese einzelnen Komponenten erst in einem späteren Schritt wieder zusammengeführt werden müssen. Durch dieses System können deutlich mehr Builds erstellt werden und auch die Fehlersuche soll sich deutlich einfacher gestalten.

Laut Samat ist es so, dass die Android- und Pixel-Teams wohl selbst von der Effizienz dieses Systems überrascht waren und sich intern begeistert zeigten, damit auch ältere Geräte ohne echten zusätzlichen Aufwand länger pflegen zu können. Man kann also sagen, der Tensor schafft die Hardware-Voraussetzung, das neue Android-System die wichtige Entwicklungserleichterung und auch das Marketing hat vielleicht einen kleinen Anteil daran, diesen Vorteil der langen Updates nutzen zu können.

