Google Fotos: Neue Funktion lässt euch Speicherplatz sparen – so lässt sich das Backup rückgängig machen

Sowohl auf dem Smartphone als auch in der Cloud kann man eigentlich nie genug Speicherplatz haben, denn die nächste Datenflut kommt ganz bestimmt. In diesen Tagen rollt Google Fotos eine neue Funktion für alle Android-Nutzer aus, mit der je nach Umfang der eigenen Nutzung sehr viel Speicherplatz in der Cloud freigegeben werden kann. Ihr könnt Duplikate automatisiert aufspüren und aus dem Online-Backup löschen lassen.



Um Google Fotos mit allen verfügbaren Funktionen nutzen zu können, empfiehlt sich ein Cloud-Backup, das bei einigen Features die Grundlage zur weiteren Verarbeitung bildet. Die Aktivierung ist sehr einfach und wird von der App auch immer wieder ans Herz gelegt, sodass sicherlich die meisten Nutzer dieses Backup verwenden. Wenn man es sich dann doch anders überlegt oder gar nach längerer Zeit bemerkt, diese Funktion versehentlich aktiviert zu haben, hat man ein Problem.

Tatsächlich bot Google Fotos seit jeher keine Möglichkeit, die in der Cloud abgelegten Bilder in einem Schwung zu löschen, ohne dass auch die lokalen Bilder betroffen wären oder jedes Medium separat ausgewählt werden müsste. Die neue Funktion Backup rückgängig machen kann dieses Problem jetzt lösen und dürfte daher von vielen Nutzern heiß erwartet worden sein. Denn nach der erste Ankündigung gab es diese nur für iOS-Nutzer. Seit dieser Woche profitieren auch alle Nutzer von Android.

Aber was tut die Funktion eigentlich? Was im ersten Moment aufgrund des Titels vielleicht verwirrend klingt, ist es gar nicht. Die Funktion löscht alle Bilder und Videos aus der Cloud, die sich noch auf dem aktiv genutzten Smartphone befinden. Man entfernt also lediglich die Duplikate, sodass man als Nutzer keinen Datenverlust befürchten muss. Weitere Regel: Es werden alle vom Smartphone gesicherten Medien gelöscht, wenn das Original noch auf dem Smartphone gespeichert ist.









Ihr könnt die neue Funktion jetzt auch am Android-Smartphone direkt in den Einstellungen der Google Fotos-App. Wechselt nun in die Kategorie „Backup“, scrollt in der Liste nach unten und tippt dann auf „Backup für dieses Gerät rückgängig machen“. Jetzt solltet ihr die Warnmeldung verstehen, anschließend bestätigen und schon tun die Algorithmen ihre Arbeit. Nachvollziehbarerweise wird das Backup für dieses Gerät nach der Aktivierung automatisch abgeschaltet, denn sonst wären die Medien ganz schnell wieder in der Cloud. Aktiviert ihr diese wieder, macht ihr praktisch das Rückgängig-machen rückgängig.

Öffnen Sie die Google Fotos-App. Tippen Sie oben auf Ihr Profilbild oder Initiale und dann auf „Google Fotos-Einstellungen“ und anschließend auf „Sicherung“ . Scrollen Sie, um die unten aufgeführten Off-Screen-Elemente anzuzeigen. Tippen Sie auf „Sicherung für dieses Gerät rückgängig machen“ . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Ich verstehe, dass meine Fotos und Videos von diesem Gerät aus Google Fotos gelöscht werden.“ Tippen Sie auf „Google Fotos-Backup löschen“ .

Natürlich solltet ihr nach dem Abschalten bedenken, dass ein Löschen vom Smartphone dann tatsächlich zum selbst verursachten Datenverlust führen kann, den man bisher aufgrund der Cloud-Sicherung nicht beachten musste. Eine reine Umstellung, die im Eifer des Gefechts gerade zu Beginn vielleicht dennoch zu Problemen führen könnte.

