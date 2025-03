Android: Google durchsucht euer Smartphone jetzt nach Nacktfotos – so lässt sich der Scanner abschalten

Google rollt in regelmäßigen Abständen, meist unbemerkt von den Nutzern, kleinere und größere Updates für Android aus, die das gesamte Betriebssystem oder gewisse Funktionen optimieren sollen. Im Zuge dessen wurde schon vor Monaten das neue Framework SafetyCore ausgerollt, dessen wahre Funktion erst jetzt bekannt wurde und so manche Nutzer schockiert. Wir zeigen euch, wie ihr Googles Nacktfoto-Scanner abschalten könnt.



Als federführender Entwickler des weltweit meistgenutzten Betriebssystems hat Google eine große Verantwortung für die Sicherheit der Smartphone-Nutzer und rollt daher immer wieder Sicherheitsupdates und auch optimierte Funktionen aus. Über die Google Play Services betreibt man außerdem eine Reihe von Scannern, die die Sicherheit erhöhen sollen – das bekannteste Beispiel ist sicherlich das sehr erfolgreiche Google Play Protect, das Malware-Apps erkennt und entsprechend darauf reagieren kann.

Auch wenn Änderungen und Neuerungen auf diversen Kanälen angekündigt werden, etwa bei den Google System Updates, ist deren Funktionalität oftmals nicht ganz klar. Das gilt auch für den bereits im Oktober 2024 auf alle Smartphones ausgerollten und ungefragt aktivierten SafetyCore. Klingt im ersten Moment vorteilhaft, bringt aber ein Verständnis von Sicherheit mit, das vielleicht nicht alle Nutzer teilen.

Es handelt sich beim SafetyCore um eine Funktion, die das Smartphone der Nutzer nach Nacktbildern scannt und darauf auch reagieren kann. Google hat die wahre Funktionalität erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben und dabei auch verraten, wie und wo man das einsetzt. Derzeit wohl nur beim Messenger Google Messages, der die Nutzer vor der Anzeige von empfangenen Nacktbildern warnen soll. Aber auch wenn man selbst ein Nacktfoto versenden möchte, wird der Kern aktiv und warnt die Nutzer vor den möglichen Folgen der Aktion.

Grundsätzlich eine gute Intention, doch die Verschleierung und ungefragte Aktivierung kamen in der weltweiten Community nicht ganz so gut an. Wer möchte, kann die Funktion aber auch abschalten.









So könnt ihr Googles SafetyCore abschalten

Öffnet die Android-Einstellungen auf eurem Smartphone

Geht jetzt in die Kategorie „Apps“

Wählt dort den Punkt „Alle Apps anzeigen“ und dann im Drei-Punkte-Menü oben rechts den Punkt „Systemprozesse anzeigen“

Sucht jetzt in der Liste nach „SafetyCore“

Wählt den Eintrag „Android System SafetyCore“ durch antippen aus

Jetzt könnt ihr diese Funktion entweder deinstallieren (was meist nicht möglich ist) oder deaktivieren. Die entsprechenden Buttons sollten vorhanden sein

Befolgt ihr obige Anleitung, wird der Kern deaktiviert und sollte es normalerweise auch bleiben. Ihr schaltet damit nach derzeitigem Kenntnisstand diese von Google Messages genutzte Scanfunktion aus. Ob der SafetyCore jetzt oder in Zukunft noch weitere Funktionen bietet, die ihr dann vielleicht doch nutzen möchtet, lässt sich nicht sagen. So lange keine separaten Schalter für die einzelnen Funktionen bietet, haben sicherlich viele Nutzer ein besseres Gefühl dabei, wenn sie den gesamten Kern abschalten.

Nach offiziellen Aussagen von Google gibt es allerdings keinen Grund zur Panik: Denn der Scanner soll vollständig lokal arbeiten, keinerlei Daten an Google senden, auch keine Statistiken erfassen oder sonstige Informationen in irgendeiner Form weiterleiten. Grundsätzlich ist das auch eine gute Funktion, die sowohl Sender als auch Empfänger schützen kann, doch vielleicht hätte Google dies vorher transparent kommunizieren und nicht ungefragt aktivieren sollen.

