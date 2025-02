Android Automotive: Google startet viele neue Apps für das Infotainment-Betriebssystem – hier findet ihr sie

Mit dem Infotainment-Betriebssystem Android Automotive hat Google die Möglichkeit geschaffen, eine Auswahl von Apps lokal im Fahrzeug auszuführen und sowohl während der Fahrt als auch beim Stillstand zu verwenden. Jetzt wird die Liste der verfügbaren Apps umfangreich erweitert, so wie man das schon vor einigen Monaten in Aussicht gestellt hat. In dieser Woche wurden die ersten Apps freigeschaltet.



Gute Nachrichten für alle Besitzer von Fahrzeugen mit dem Infotainment-Betriebssystem Android Automotive, denn Google erweitert den Umfang der verfügbaren Apps für den Stillstand. Schon vor einigen Wochen hatten wir darüber berichtet, dass Google die beiden Plattformen Android Auto und Android Automotive für neue Apps öffnet und jetzt ist es für das Betriebssystem soweit. Es sollen in diesen Tagen mehr als 20 neue Apps starten, die bisher nicht verfügbar waren.

Man gibt diese neuen Anwendungen im Rahmen des „car-ready mobile apps program“ frei und bringt im Zuge dessen eine Reihe von populären Apps für die Android Automotive-Oberfläche frei. Allerdings sind diese allesamt nur beim Stillstand des Fahrzeugs benutzbar, denn es handelt sich nicht um Anwendungen aus dem Bereich der Navigation, Musik oder Kommunikation, sondern um Spiele, Video oder andere Bereiche.

In der Ankündigung heißt es dazu, „Egal, ob Sie an einer Ladestation warten oder in der Schlange stehen, um Ihre Kinder von der Schule abzuholen – mit beliebten Streaming- und Gaming-Apps wie Farm Heroes Saga und F1 TV können Sie sich unterhalten“. Es geht also um die Unterhaltung sowie das Verkürzen der Wartezeit. Denn warum sollte man sonst im Auto bleiben, wenn man weder fährt noch aus irgendwelchen Gründen bleiben muss, aber dennoch vielleicht sein Smartphone oder Tablet oder Notebook aktuell nicht benutzen kann?

Wer das einmal ausprobieren möchte und ein kompatibles Fahrzeug besitzt, kann sich auf dieser Play Store-Seite alle Apps ansehen und auch direkt herunterladen und installieren.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-02-14 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!