Android 15: Wann startet das neue Betriebssystem? Googles Pixel-Rollout soll am Dienstag endlich beginnen

Wir haben mittlerweile Mitte Oktober und noch immer warten viele Pixel-Nutzer auf den Rollout von Android 15. Google hat das Betriebssystem zwar schon vor weit über einem Monat veröffentlicht, sich bisher aber nicht deutlich zum Rollout auf die hauseigenen Smartphones geäußert. In wenigen Tagen sollte die Wartezeit endlich vorüber sein und die Verteilung auf die Pixel-Smartphones in der kommenden Woche starten.



Es galt viele Jahre lang die feste Regel, dass Google-Smartphones zu den ersten gehören, die mit einer neuen Android-Version versorgt werden. Das galt bei den Nexus-Smartphones, bei den Pixel-Smartphones und auch bei einigen Geräten, die stark von Google unterstützt wurden. Doch mit Android 15 ist das ein bisschen anders, denn zumindest die Rolle des ersten Verteilers hat man an Vivo verloren und auch von einem zeitnahen Rollout nach Veröffentlichung kann man ganz gewiss nicht mehr sprechen.

Schon einige Wochen vor der Veröffentlichung von Android 15 wurde berichtet oder gar befürchtet, dass der Rollout nicht vor Oktober stattfindet und dass auch dieser nicht unbedingt zu Beginn des Monats eingeplant ist. Ein Blick in den Kalender verrät uns, dass sich das bewahrheitet hat. Aber die Wartezeit steht kurz vor ihrem Ende: Denn wie wir kürzlich erfahren haben, soll es am Dienstag, 15. Oktober endlich soweit sein. Normalerweise beginnt ein solcher Rollout zwar am Montag, doch weil das in den USA ein Feiertag ist, wird es erst der 15. Oktober werden. Immerhin passend zu Android 15.

Und damit verlängert sich die gesamte Zeit zwischen der Veröffentlichung von Android 15 bis zur Verteilung auf die Pixel-Smartphones um mehr als eineinhalb Monate. Beginnen wir unsere Rechnung bei der letzten Beta-Version, sind es sogar weit mehr als zwei Monate. Kurioserweise sind wir wohl mittlerweile näher an einem Android 16-Release als wir bereits von der Android 15-Veröffentlichung entfernt sind. Irgendwo dazwischen positioniert sich mit Android 15 QPR1 dann auch noch die nachfolgende Zwischenversion.

Natürlich steht nach wie vor die letzte Beta bereit bzw. die aktuelle Android 15 QPR1 Beta, aber zwischen der Nutzung eines stabilen Release oder einer Beta besteht eben doch noch einmal ein großer Unterschied.

