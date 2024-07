Wear OS: Schickes Watch Face zeigt die Uhrzeit und mehr im Binärformat – ein Hingucker am Handgelenk

Google bietet allen Smartwatch-Nutzern mit Wear OS die Möglichkeit, die Darstellung der Uhrzeit und weiterer Informationen umfangreich anzupassen oder bei Bedarf gar vollständig auszutauschen. Die dafür benötigten Watch Faces setzen auf ganz unterschiedliche Konzepte und heute stellen wir euch eines vor, das vielleicht etwas Hirnschmalz zum Ablesen benötigt: Die Uhrzeit wird vollständig im schicken Binärformat dargestellt.



Im Google Play Store gibt es eine große Auswahl an Ziffernblättern, die kaum Wünsche offen lassen und dank weiterer Anpassungen alle Stilrichtungen abdecken. In unserer losen Serie der Hingucker am Handgelenk stellen wir euch daher immer wieder Watch Faces vor, die etwas Besonders mitbringen und sich deutlich von der Masse abheben. Das heutige Watch Face gehört auf jeden Fall dazu, denn die meisten Nutzer werden es nicht einmal lesen können – zumindest nicht auf Anhieb.

Wer von simplen oder gar langweiligen Watch Faces und einfachen Uhrzeit-Darstellungen genug hat, kann sich einmal das Binary Watch Face ansehen. Dabei handelt es sich um ein Ziffernblatt für Wear OS-Smartwatches, das für die Uhrzeit vollständig auf eine binäre Darstellung setzt. Die Uhrzeit wird in Stunden, Minuten und Sekunden dargestellt, setzt dabei aber nur auf drei Gruppen von jeweils sechs bis sieben Punkte. Diese Punkte stellen das Binärsystem dar und ermöglichen eine 24-Stunden-Darstellung.

Die einzelnen Punkte werden deutlich farbig hervorgehoben, um die Uhrzeit darzustellen. Die unterschiedlichen Farben sind ein Farbverlauf und für das Ablesen nicht wesentlich. Es geht nur um die beleuchteten oder nicht beleuchteten Punkte. Wer daran verzweifelt oder nicht dahinter steigt, wie sich das ablesen lässt, kann einfach mal auf dieser Wikipedia-Seite vorbeischauen. Spoiler: Obiges Bild zeigt die Uhrzeit 09:22:59.









Dieses Watch Face ist natürlich nichts für den schnellen Blick auf die Uhrzeit, sondern man muss vor allem in den ersten Tagen ordentlich rechnen. Ich habe es selbst nicht für längere Zeit ausprobiert, denke aber, dass man das nach einigen Tagen schon recht gut drauf hat. Dennoch ein echter Hingucker, der bei anderen Personen erstaunte Blicke hervorbringen dürfte. Aber das ist ja noch längst nicht alles, denn die Darstellung lässt sich über die Einstellungen auch anpassen.

Zusätzlich zur Uhrzeit lassen sich Informationen wie der Akkustand, das Datum, das Wetter und weitere Komplikationen darstellen. Auch Verknüpfungen zu Google Pay oder Medienplayern sind vorhanden. Abgesehen von der Uhrzeit wird alles andere in normaler Form dargestellt und ist auch ohne Rätseln oder Rechnen ablesbar. Nutzt ihr es in der Ambient Mode-Variante für das Always-on-Display, entfällt die Sekunden-Anzeige.

Das Watch Face kostet im Google Play Store 99 Cent, wird aber auch immer wieder für einige Tage kostenlos angeboten. Behaltet dafür einfach unsere beliebte Auflistung der Gratis-Apps im Auge.

