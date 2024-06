Wie kann man nicht süchtig nach Glücksspiel werden?

Wenn Sie im Online Casino spielen, machen Sie klar Einsätze um Echtgeld. Die Teilnahme an jeder Aktivität, bei der eine Person Geld einsetzt, gilt als Glücksspiel. Dabei geht es nicht nur um Spielen im Online Casino, sondern auch um Sportwetten. Schweizer akzeptieren zum Beispiel mehr Sportwetten, wenn Deutsche lieber in Online Kasinos spielen. Beide Varianten können aber süchtig machen.



Obwohl es lustig und aufregend sein kann, richtet das Glücksspiel mehr Schaden als Nutzen an. Der Hauptgrund, mit dem Glücksspiel aufzuhören, ist, dass es zu pathologischem Glücksspiel und Spielsucht führt. Die Folgen der Spielsucht sind zahlreich. Das sind zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten, Beziehungsprobleme, rechtliche Probleme, Probleme am Arbeitsplatz. Spielsucht ist ein ernstes Problem. Es ist aber möglich, sie mit einem gut strukturierten Behandlungsprogramm zu beenden.

Ernst die Probleme besprechen

Wenn Menschen in Bezug auf Glücksspiel und Schulden lügen, versuchen sie manchmal, sich durch Glücksspiele aus der Verschuldung zu befreien. Dies führt in der Regel dazu, dass sie sich weiter verschulden.

Wenn man einer vertrauenswürdigen Person von seinem Glücksspiel erzählt, kann dies den Druck mindern und Raum für die Ausarbeitung eines durchdachten Plans zur Genesung bieten.

Mit klarem Kopf jeden Tag anfangen

Wenn Sie aufgeben, nachdem Sie jede Woche Stunden mit dem Spielen verbracht haben, können Sie sich angespannt und gereizt fühlen. Sie fühlen sich vielleicht noch schlechter, wenn Sie die Orte aufsuchen, an denen Sie gespielt haben, oder wenn Sie auf dem Weg zur Arbeit an dem Casino vorbeikommen.

Wenn Sie lernen, sich zu entspannen, sich ausreichend auszuruhen und sich richtig zu ernähren, können Sie Ihr Ziel, das Glücksspiel zu reduzieren oder aufzugeben, besser erreichen. Ein Berater kann Ihnen bei Ihren Strategien helfen.

Auf einen Fehltritt vorbereiten

Ein Fehltritt tritt ein, wenn Sie wieder spielen, nachdem Sie beschlossen haben, damit aufzuhören. Wenn Ihnen das passiert, müssen Sie nicht weiterspielen. Sie können dies nutzen, um mehr über die Auslöser für Ihr Glücksspiel zu erfahren. Untersuchen Sie, was bei Ihrem Plan funktioniert hat.

Sie können sich die Gewohnheit abgewöhnen. Allerdings müssen Sie fair zu sich selbst sein. Es kann schwierig sein, mit dem Glücksspiel aufzuhören oder es unter Kontrolle zu halten.

Sie können oft vorhersagen, wann das Glücksspiel wieder auftaucht. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie die Kontrolle verlieren, wenn Sie in anderen Bereichen Ihres Lebens schlechte Zeiten erleben, die Sie traurig, ängstlich, wütend oder deprimiert machen.

Wenn Sie sich so fühlen, ist es schwierig, sich an Ihre Pläne zu halten, da Sie möglicherweise den Drang verspüren, zu Ihrer alten Gewohnheit zurückzukehren.

Techniken für eine effektivere Stressbewältigung finden

Die Entwicklung von Techniken zur besseren Stressbewältigung ist ein notwendiger Schritt, um effizientere Bewältigungsmechanismen zu erlernen. Unter diesem Gesichtspunkt wird anerkannt, dass Stress eine der Hauptursachen für zwanghaftes Verhalten wie Glücksspiel ist.

Darüber hinaus spielt Stress eine wichtige Rolle beim Rückfall in die Spielsucht. Deshalb ist es notwendig, einen Weg zu finden, mit Stress effektiver umzugehen.

Das Hauptziel besteht darin, etwas zu finden, das entspannend ist, oder sich mit Aktivitäten zu beschäftigen, die Stress abbauen. Sobald Sie diese gefunden haben, versuchen Sie, sie regelmäßig anzuwenden. Man kann dies auch als Sofortmaßnahme nutzen, wenn Sie gestresst oder frustriert sind.

Zu den Stressbewältigungstechniken gehören Meditation, Yoga, Lesen oder Schreiben und tägliche lange Spaziergänge. Am besten probieren Sie mehrere Techniken aus, um den effektivsten Ansatz zu finden.

Erinnern Sie sich daran, dass Glücksspiel Verlieren bedeutet

Sich selbst daran zu erinnern, dass Glücksspiel Verlieren bedeutet, unterstreicht, wie wichtig es ist, sich die Risiken, die mit dem Glücksspiel verbunden sind, genau vor Augen zu führen. Dieses Konzept ermutigt den Einzelnen, sich bewusst zu machen, dass die Chancen bei den meisten Formen des Glücksspiels auf lange Sicht gegen ihn stehen.

Beginnen Sie damit, dieses Konzept aufzuschreiben. Schreiben Sie den Satz auf ein Stück Papier, und bewahren Sie ihn an einem gut sichtbaren Ort auf.

Noch besser ist es, wenn Sie mehrere solche Zettel verwenden und den Satz an mehreren Stellen anbringen. Es ist nützlich, ihn in Notizen auf dem Telefon zu notieren. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und erstellen Sie ein Foto mit diesem Satz, das Sie dann als Sperrbildschirm oder Hintergrundbild für den Startbildschirm einrichten.

Eine weitere Maßnahme, die Personen mit Spielsucht ergreifen müssen, ist, Verluste mit Gewinnen zu vergleichen. Auf diese Weise wird ihnen klar, dass die Verluste wesentlich höher sind.