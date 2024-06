Google Wallet: Benachrichtigungen werden jetzt in die Wallet-App verschoben – bringen neue Möglichkeiten

Das Bezahlen oder Abrufen von Karten, Tickets und Pässen aller Art ist am Smartphone per Google Wallet sehr einfach gestaltet, denn die gleichnamige App bietet einen großen Funktionsumfang. Tatsächlich ist es aber so, dass die App eher als Hülle zu betrachten ist, die erst jetzt eine erwähnenswerte Funktion erhält: Das Ausspielen von Benachrichtigungen wandert von den Play Services in die Google Wallet-App.



Google Wallet gehört zu den Apps, die eigentlich gar keine eigenständigen Apps sind. Denn diese ist, ähnlich wie Discover oder auch der Google Assistant, ein Teil der Google-App sowie gleichzeitig tief in den Google Play Services verwurzelt. Das ist während der Nutzung nur daran zu bemerken, dass Benachrichtigungen von Wallet nicht von der Wallet-App selbst (die eher nur ein verknüpfendes Icon im Launcher ist) ausgespielt werden, sondern von den Play Services stammen.

Das ändert sich jetzt. Schon vor über einem halben Jahr hatte man erstmals damit experimentiert, die Benachrichtigungen von der digitalen Geldbörse in die eigene App auszulagern. Jetzt wird das Ganze breiter ausgerollt und zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern, die bewusst darauf achten. Denn meist wird man wohl auf den Betrag und den Namen des Zahlungsempfängers achten, während der Rest nicht weiter interessant ist.

Bisher wurde diese Benachrichtigung von gleicher Stelle ausgespielt, die auch für den gesamten Vorgang verantwortlich ist, nämlich die Google Play Services. Jetzt wird das Wallet-Icon für diese Benachrichtigungen verwendet und auch in den Einstellungen zu den Benachrichtigungen wird man nicht mehr zu den Notification-Einstellungen der Play Services geführt, sondern zu den neuen von Google Wallet.









Eigene Benachrichtigungen bringen neue Möglichkeiten

Durch diese Umstellung wird es für Google Wallet möglich, noch mehr Benachrichtigungen zu versenden und den Nutzern die Kontrolle darüber zu geben, welche sie davon möchten und welche eher nicht. Denn dadurch können die einzelnen Benachrichtigungskanäle gezielter angeboten und von den Nutzern umgeschaltet werden. Das betrifft dann nicht mehr nur das reine Bezahlen und dessen Rückmeldungen, sondern sicherlich auch Marketing-Informationen der Kartenanbieter. Letzte sind für Google eine Möglichkeit, die Wallet-Plattform zu monetarisieren.

Die folgenden Benachrichtigungskanäle sind schon jetzt vorhanden:

Tips: Get helpful info on how to better use Google Wallet.

Get helpful info on how to better use Google Wallet. Purchases: See transaction details after you make a purchase.

See transaction details after you make a purchase. Passes: Get updates on your events, flights, and other passes.

Get updates on your events, flights, and other passes. Transit: Stay up-to-date with your transit activity.

Stay up-to-date with your transit activity. Updates & alerts: Get alerts about payment method issues, digital car keys, and more.

Get alerts about payment method issues, digital car keys, and more. Promotional campaigns: Get the latest info about promotional campaigns and the associated rewards and progress.

[9to5Google]

