Google Chrome: ‚Circle to Search‘ kommt wohl auf den Desktop; neue Google Lens-Integration zeigt sich (Video)

Der Browser Google Chrome bietet schon seit langer Zeit eine Art Bildanalyse, mit der sich in Webseiten eingebettete Bilder zur Rückwärtssuche an Google Lens senden lassen. Jetzt zeigt sich erstmals ein kompletter Umbau dieser Funktion, die zukünftig wohl beliebige Webseiten-Inhalte auswerten kann. Gut möglich, dass Circle to Search auf den Desktop kommt.



Erst vor wenigen Wochen hat Google das neue Circle to Search als neue Methode zur Nutzung von Google Lens auf einigen Android-Smartphones eingeführt (Galaxy S24, Pixel 8, Pixel 7) und es ist zu erwarten, dass man dieses Feature schon bald für alle Android-Smartphones öffnet. Im Zuge dessen könnte es zukünftig auch im Chrome-Browser angeboten werden, denn eine über Umwege aktivierte Funktion zeigt den ersten Schritt dieses Prozesses:

Nach der Auswahl der gewünschten Bildanalyse im Kontextmenü erscheint eine sehr kurze Screenshot-Animation, gefolgt von einem Overlay, in dem die Nutzer einen Bereich zur Bildanalyse per Google Lens auswählen können. Weiter geht es leider noch nicht, denn die Umsetzung ist in einer frühen Phase, aber der Beginn ist eindeutig. Es lassen sich daher beliebige Bereiche analysieren, nicht mehr nur einzelne Bilder. Also auch Bildgruppen, Text, Strukturen oder Grafiken, bei denen es sich technisch gesehen nicht um Bilddateien handelt.

Ob ein „Circle“ to Search am Desktop bequem umsetzbar ist oder es dann doch eher bei „square“ to Search bleibt, müssen wir noch abwarten.

» Speedometer 3.0: Google, Apple, Mozilla und Microsoft bringen den Browser-Speedtest in die nächste Generation

Letzte Aktualisierung am 7.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!