Speedometer 3.0: Google, Apple, Mozilla und Microsoft bringen den Browser-Speedtest in die nächste Generation

Die Anforderungen an moderne Browser sind hoch, denn sie müssen stabil, zuverlässig und schnell zugleich sein – wobei letztes mit diversen Tools getestet werden kann. Der ursprünglich von Apple entwickelte Speedometer-Test startet jetzt in die nächste Generation, an der neben Apple auch Google, Mozilla und Microsoft gearbeitet habe – also alle ganz großen Browserentwickler. Es soll ein Benchmark-Test sein, der für das gesamte Web relevant ist.



Der Speedometer-Test gilt allgemein als einer der besten Tests, um die Performance eines Browsers zu messen. Ursprünglich von Apple entwickelt, in der zweiten Generation gemeinsam mit Google weiterentwickelt und jetzt in einer großen Kooperation vorangebracht: Denn am neuen Speedometer 3.0 haben Google, Apple, Microsoft und Mozilla gemeinsam gearbeitet. Es ist natürlich sinnvoll, wenn sich die vier bedeutendsten Browser-Entwickler zusammentun und versuchen, realistische Nutzungsbedingungen nachzubilden. Es dürfte sicherlich nicht leicht gewesen sein, da jeder Teilnehmer natürlich seine eigenen Interessen verfolgt.

Einige Tests und Arbeitslasten können nicht das gesamte Web simulieren, aber während der Entwicklung von Speedometer 3 haben wir einige Kriterien für die Auswahl derjenigen festgelegt, die für das Benutzererlebnis von entscheidender Bedeutung sind. Wir sind nun einem repräsentativen Benchmark näher als je zuvor.

An diesem Benchmark werden sich alle Browserhersteller in den nächsten Jahren messen lassen müssen. Es ist zu erwarten, dass unter anderem Google und Microsoft unterdessen an weiteren Performance-Verbesserungen gearbeitet haben und diese in den nächsten Tagen mit Blick auf das Ergebnis des Tests veröffentlicht werden.

