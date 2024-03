Android: Google Chrome entschärft den integriertern Passwortmanager – externe Apps bevorzugen

Der Browser Google Chrome verfügt auf allen Plattformen über einen integrierten Passwortmanager, der seinen Dienst recht zuverlässig im Hintergrund ausführt. Wer unter Android einen alternativen Passwortmanager nutzen möchte, könnte bisher Probleme mit der Dominanz des Google-Produkts gehabt haben, doch das soll nun durch eine neue Option der Vergangenheit angehören.



Wer einen externen Passwortmanager in Kombination mit dem Chrome-Browser unter Android nutzt, könnte bisher das Problem gehabt haben, dass sich diese beiden Tools in die Quere kommen. Denn eine mögliche automatische Eingabe der Passwortmanager-App konnte vom Chrome-Passwortmanager ungefragt ersetzt worden sein. Wenn alles auf dem aktuellen Stand ist, ist das kein großes Problem, aber kann dennoch in allen Situationen ärgerlich sein.

Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern eine neue Einstellungsmöglichkeit im Chrome-Browser, mit der dessen Passwortmanager deaktiviert werden kann. Diese Option lässt nur die Aktivierung oder Deaktivierung zu, besitzt aber keine Filterlisten, weitere Einstellungsmöglichkeiten oder einen Schnellzugriff. Dennoch ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung, falls man aus irgendwelchen Gründen nicht auf die Chrome-Umsetzung setzen möchte.

» Google Chrome 123 ist da! Verbesserungen für Webentwickler, neue CSS-Funktionen und mehr (Video)

Letzte Aktualisierung am 7.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!