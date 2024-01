Google Art Selfie: Neue generative KI verwandelt euer Selfie in ein Kunstwerk – so funktioniert es (Video)

Die Android-App von Google Arts and Culture bietet schon seit Jahren eine ganze Reihe von visuellen Spielereien, mit denen man das Interesse der Nutzer an den digitalen verfügbaren Kunstwerken wecken möchte. Eine der populärsten Funktionen, Art Selfie erhält nun einen Nachfolger, der nach Aufnahme eines Selfies aktiv wird und das Gesicht der Nutzer in bekannte Kunstwerke einfügt.



Wir haben euch Google Art Selfie schon vor einigen Jahren vorgestellt und manchem Nutzer ist das Tool vielleicht noch bekannt: Ihr nehmt ein Selfie auf und die Algorithmen durchsuchen die gesamte Kunstdatenbank nach ähnlichen Gesichtern, sodass ihr euch selbst auf bestehenden Kunstwerken finden könnt. Jetzt dreht man den Spieß um und ermöglicht es den Nutzern, ihr Gesicht in ein Kunstwerk einzufügen. Einfach Foto aufnehmen, Bild auswählen und nach ein paar Sekunden ist es fertig.

Im ersten Moment klingt das nach einer spaßigen Funktion, doch schon im Video und spätestens im praktischen Einsatz wird klar, dass es das leider nicht ist. Vom aufgenommenen Selfie wird praktisch nur der Hintergrund ausgetauscht und vielleicht noch einige Elemente in den Vordergrund gebracht. Das Gesicht wird nicht verändert und das ausgewählte Kunstwerk ist oftmals gar nicht zu erkennen. Leider gibt es auch nur wenige Vorlagen zur Auswahl, sodass der Spaß schnell endet.

Sicherlich kann man daraus noch mehr machen, aber manche Kunstwerke werden soweit verändert (wählt doch einfach einmal das berühmte Gemälde „Mädchen mit dem Perlenohrring“ aus), dass sie gar nicht mehr erkennbar sind.