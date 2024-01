Chrome: Google bringt drei neue KI-Funktionen in den Browser – Bildgenerator, Tab-Sortierer und Schreibhilfe

Auch im Google Chrome-Browser soll die Künstliche Intelligenz einziehen und einige Aufgaben übernehmen, wobei der Umfang derzeit noch recht überschaubar ist. Kürzlich hat Google drei neue generative Funktionen angekündigt, die in Kürze verfügbar sein sollen. Es kommt eine automatische Tab-Organisation, KI-generierte Themes sowie eine umfangreiche Ausfüllhilfe für Formulare.



Ohne Künstliche Intelligenz geht bei Google derzeit nichts mehr und somit ist es kaum verwunderlich, dass auch der Chrome-Browser demnächst eine deutlicher als bisher sichtbare KI erhalten wird, die an einigen Stellen eingreifen kann. Die folgenden drei Funktionen werden in diesen Tagen oder auch erst mit der nächsten Version für erste Nutzer ausgerollt, bis zur breiten Verfügbarkeit könnten aber noch einige Wochen vergehen.

Automatische Tab-Organisation

Wer zu viele Tabs geöffnet hat und die Übersicht zu verlieren droht, kann sich in Kürze von der Tab-KI helfen lassen. Diese befindet sich im noch recht jungen Tabmenü und bietet die Möglichkeit, wichtige Tabs nach Themen zu sortieren und aus diesen eine Tabgruppe zu formen. Das Ganze läuft nach der Aktivierung vollautomatisch ab und kann vom Nutzer nur abgenickt werden. Das darf auch als weiterer Versuch des Chrome-Teams gewertet werden, die nur wenig genutzten Tabgruppen zu pushen.

KI-Themes

Die Theme-Engine des Browsers erhält eine generative grafische KI, die nach Aufforderung dynamische Hintergrundbilder erstellen soll. Diese kommen auf der ‚Neuer Tab‘-Seite zum Einsatz und beeinflussen auch die gesamte Farbgebung des Browsers.

Help me write

Die vielleicht wichtigste und langfristig bedeutendste neue KI-Funktion ist ‚Help me write‘, das schon mit der nächsten Version in einer experimentellen Variante für alle Nutzer freigeschaltet werden soll. Nutzer sollen jedes Formularfeld auf beliebigen Webseiten anklicken können und den Textgenerator anwerfen. Einfach in Kurzform ein paar Stichworte eingeben und die KI macht daraus einen netten Text in der gewünschten Länge und dem ausgewählten Stil.

—

Diese drei Funktionen sind der erst Streich, doch im Laufe des Jahres will man vor allem dank Gemini noch sehr viel mehr KI-Funktionen in den Browser bringen. Ins Detail ist man bisher nicht gegangen, den Nutzern soll aber das Surfen noch weiter vereinfacht werden. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die KI auch das Surfen im Web für die Nutzer übernimmt, damit diese den Browser gar nicht mehr öffnen müssen. Ironie off 🙂

