Google Chrome: Inkognito Modus vs. Gastmodus – das ist der Unterschied zwischen den beiden Privatmodi

Viele Nutzer dürften Google Chrome im Standardmodus nutzen und zur komfortablen Nutzung sowie Synchronisierung mit dem Google-Konto im Browser eingeloggt sein. Aber es gibt auch zwei zusätzliche Modi, die sich auf den ersten Blick kaum voneinander unterscheiden und gerade in diesen Tagen wieder in den Fokus rücken: Wir zeigen euch den Unterschied zwischen dem Chrome Gastmodus und Inkognito Modus.



In diesen Tagen sorgt der Google Chrome Inkognito Modus mal wieder für Diskussionen, weil dieser nach wie vor eine falsche Sicherheit suggeriert, die in der erwarteten Form nicht ermöglicht werden kann. Vielleicht hat sich eine oder andere Nutzer anlässlich dessen mal ein wenig mit den Browserprofilen beschäftigt und dabei auch den Gastmodus entdeckt, der sich mit nur zwei Klicks aufrufen lässt. Ihr findet den Inkognito Modus im Browsermenü (linker Screenshot) und den Gastmodus im Profilmenü (rechter Screenshot).

Beide Modi versprechen rein auf die Bezeichnung bezogen unterschiedliche Dinge, kommen faktisch aber oft zum gleichen Ergebnis: In beiden Fällen nutzt ihr den Browser zunächst ohne Login und startet mit einem leeren Cookie-Speicher. In beiden Fällen gibt es keine Verknüpfung mit dem Google-Profil und in beiden Fällen werden alle lokalen Daten gelöscht, sobald das Browserfenster geschlossen wird. Also worin unterscheiden sich diese beiden Modi voneinander?

Tatsächlich liegt die hauptsächliche Unterscheidung darin, wie die Modi an das Nutzerprofil angebunden ist, obwohl sie ja eigentlich unabhängig davon operieren sollen.









So unterscheiden sich der Gastmodus und der Inkognito Modus

Der Hauptunterschied liegt darin, dass der Inkognito Modus trotz seiner Bezeichnung und suggerierten Sicherheit eine Anbindung an das Hauptprofil des Nutzers hat, während der Gastmodus wirklich von vorn beginnt. Ihr seht das schon darin, dass der Inkognito Modus nur aus einem aktiven Profil heraus aufgerufen werden kann, während der Gastmodus selbst keinen Inkognito Modus besitzt. Zwar ermöglicht der Gastmodus ebenfalls beliebige Logins, ist faktisch aber nur ein jungfräulicher Chrome-Browser ohne Einrichtung.

Anders beim Inkognito Modus: Öffnet ihr ein neues Inkognito-Fenster über euer Standardprofil, habt ihr auch in diesem Modus Zugriff auf eure gespeicherten Favoriten, auf den Browserverlauf, auf die gespeicherten Passwörter und je nach Konfiguration auch auf die Chrome-Erweiterungen. Es werden zwar keine neuen Werte geschrieben, aber der Modus hat vollen Lesezugriff auf diese und ähnliche lokal gespeicherte Dateien. Wie das Logo schon suggeriert: Ihr setzt euch nur die dunkle Sonnenbrille auf, habt den völlig unverdächtigen Agentenhut auf dem Kopf und zieht den Mantel nach oben, seid aber immer noch ihr selbst.

—

Im Endergebnis liefern beide Modi das Ergebnis, nämlich dass die Daten eurer Browsersession nicht auf dem Computer gespeichert werden. Eine Ausnahme bilden die Favoriten, denn ihr könnt im Inkognito Modus neue Favoriten speichern, die dann auch im Hauptprofil auftauchen. Im Gastmodus hingegen fehlen diese und weitere Funktionen vollkommen. Rein auf die Praxis bezogen könnte man daher sagen, dass der Gastmodus der wahre Inkognito Modus ist, während der echte Modus lediglich die Aufzeichnungen pausiert.

Letzte Aktualisierung am 7.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!