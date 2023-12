Android: Neue Google-App ‚Wetter‘ startet jetzt für Pixel-Smartphones – ist aber (noch) nicht das, was es scheint

Viele Android-Nutzer dürften sich für das Wetter interessieren und dementsprechend hat Google in den letzten Monaten daran gearbeitet, den aktuellen Wetterbericht in immer mehr Apps unterzubringen – von Maps bis zur Kontakte-App. Jetzt hat man recht überraschend die neue App Google Wetter für die Pixel-Smartphones gestartet, deren Titel sehr vielversprechend ist. Doch die App tut nicht unbedingt das, was man erwarten würde.



Google bietet den Nutzern unter Android viele Möglichkeiten, sich über das aktuelle Wetter zu informieren oder über einen kurzen Weg zu den Wetterprognosen zu gelangen. Allerdings hat man niemals eine eigenständige App für das Wetter gestartet, sondern beschränkt sich auf die über die Google-App gesteuerte Mini-Anwendung. Aus der Websuche und den Widgets heraus lässt sich die jüngst neu gestaltete Wetter-App starten, doch faktisch gesehen ist das gar keine App. Nicht wenige Nutzer dürften sich fragen, warum das so ist.

Die bisherige Umsetzung ist durchaus akzeptabel und dürfte für viele Nutzer ausreichen, aber dennoch ist es bei Googles App-Dschungel kaum nachvollziehbar, warum man ausgerechnet dafür keine eigene Anwendung im Gepäck hat. Am Mittwoch wurde im Zuge des Pixel Feature Drop überraschend aber doch eine neue App im Google Play Store gestartet, die den verheißungsvollen Namen „Google Wetter“ trägt. Ist das endlich die langerwartete Wetter-App? Spoiler: Nein.

Trotz der Bezeichnung kann man diese Pixel-exklusive Anwendung am ehesten als Companion-App bezeichnen. Denn sie tut natürlich nichts weiter, als die Uhr-App um einen Wetterbericht zu erweitern, der sowohl in der App-Oberfläche als auch im Weltzeit-Widget auf dem Homescreen gezeigt wird. WTF.









Deine integrierte und personalisierbare Wetter-App für Pixel

• Das Wetter wird jetzt in der Uhr angezeigt

• Du kannst dir die Wettervorhersage direkt im Wecker ansehen

• Du siehst die Wettervorhersage für gespeicherte Orte über das Uhr- und Weltuhr-Widget

Warum jede andere App die Wetterdaten direkt abrufen kann und die Google Uhr für diesen Zweck eine eigene App benötigt, die diese Funktionalität bereitstellt, wird wohl Googles Geheimnis bleiben. Und warum es sich dabei um eine offizielle App und keine System-Anwendung aus den Play Services handeln muss, lässt sich ebenfalls kaum beantworten. Zumindest nicht für die aktuelle Umsetzung.

Meine Vermutung: Die App ist derzeit nur ein Grundgerüst und wird im Laufe der Zeit zentral positioniert. Über kurz oder lang werden alle Apps die Wetterdaten aus dieser App abrufen (müssen). Ob sie dann auch eine eigenständige Oberfläche bieten oder weiterhin nur die Rolle als Datenlieferant einnehmen wird, bleibt abzuwarten. Es passt gut zu den jüngsten Verkündungen, dass Googles KI den Wetterbericht revolutioniert hat. Eines Tages könnte man sich daher von den klassischen Quellen verabschieden und vollständig eigene Wetterberichte liefern. Und die neue Wetter-App legt den Grundstein. Wie gesagt, das ist nur meine Vermutung.

» Google Uhr: Update bringt einige Verbesserungen auf Wear OS-Smartwatches – Wecker und Stoppuhr