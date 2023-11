Google TV: Best of 2023 – das waren die beliebtesten Filme, Serien, Genres und ‚Must Watch‘ der Nutzer

Die Smart TV-Plattform Google TV erfreut sich immer größerer Beliebtheit und ist für viele Nutzer die erste Anlaufstelle zum Streaming von Medieninhalten aller Art. Dementsprechend ist auch der Jahresrückblick sehr interessant, den das Team hinter der Plattform nun erstmals veröffentlicht hat. Bei Google TV Best of 2023 finden sich trotz US-Konzentration viele populäre Inhalte und ein klarer Sieger.



Google TV hat erstmals einen Jahresrückblick veröffentlicht und unter dem Label „Best of 2023 on Google TV“ auf die vergangenen zwölf zehn Monate zurückgeblickt. Man hat sich die gestreamten Inhalte vom 1. Januar bis zum 1. November dieses Jahres angesehen und daraus eine Reihe von Toplisten geformt. Die Daten wurden nur unter US-Nutzern gesammelt, aber ich könnte mir mit Blick auf die Statistiken gut vorstellen, dass es in einer deutschen Statistik nicht unbedingt anders aussehen würde.

Die stärksten Tage bei Google TV

Interessanterweise scheinen die Menschen vor allem zum Beginn des Jahres vor dem Fernseher zu sitzen. Denn die drei besten Tage des Jahres wurden allesamt im Januar gemessen. Was sich an diesen Tagen genau zugetragen hat, oder ob es einfach nur besonders kalte Sonntage waren, hat man leider nicht verraten. Erwähnt wird Football (der Super Bowl war im Februar) sowie Serien, aber nichts Konkretes.









Top-Genres

Die meistgestreamten Filme

Die meistgestreamten TV-Shows

Titel auf den meisten Watch-Listen









Best of Google TV 2023

» YouTube Best of 2023: Das waren die beliebtesten Videos, Kanäle, Musikvideos und Kurzvideos + Aufsteiger

» YouTube: Werbspots ohne Blocker überspringen – neue Chrome-Erweiterung spielt die Spots im Extrem-Tempo

Letzte Aktualisierung am 28.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]