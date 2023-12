Saisonale Feiertage 2023: Animiertes Google-Doodle für die Festtage – die Lichterkette ist schon aufgehangen

Es ist der 1. Dezember, wir öffnen das erste Türchen am Adventskalender und es beginnen die saisonalen Feiertage 2023. So wie schon im vergangenen Jahr schaltet Google ab heute ein Doodle, das uns wohl den ganzen Monat lang begleiten wird und möglicherweise im Laufe der Adventswochen etwas zulegt. Das Doodle ist deutlich kleiner, aber leicht animiert, sodass es dennoch ins Auge springt und uns auf der Startseite auf die beginnende Weihnachtszeit einstimmen soll.



Das heutige Google-Doodle trägt den Titel „Saisonale Feiertage 2023“ und besteht erstmals seit langer Zeit wieder aus einem recht kleinen Motiv, bei dem das Logo sehr viel kleiner als normalerweise gezeigt wird. Ob man damit eine gewisse weihnachtliche Zurückhaltung demonstrieren will oder das Logo im Laufe der Weihnachtszeit wächst, bleibt abzuwarten. Die Lichterkette ist zumindest schon aufgehangen und bringt die Buchstaben des Logos zum Leuchten.

Es ist der 1. Dezember, wir dürfen das erste Türchen am Adventskalender öffnen, am Sonntag ist der erste Advent und an diesem Wochenende dürften viele Menschen bemerken, dass sie noch gar keine Weihnachtsgeschenke besorgt haben. Wir kennen diese Zeit, die man bei Google nicht ohne Grund mit dem Dauer-Doodle saisonale Feiertage beschreibt. Es ist zu erwarten, dass Google aus dem Logo eine Serie machen wird, die in den folgenden Wochen in langsamen Schritten vorankommen könnte. Was da noch kommen wird, bleibt abzuwarten. Etwas mehr Deko für das nähernde Weihnachtsfest und später zu Silvester darf es sicherlich sein.

