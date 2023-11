Google Tasks: Endlich als Vollbild-App nutzbar; so könnt ihr die Aufgabenverwaltung jetzt komfortabel nutzen

Die Aufgabenverwaltung Google Tasks besteht seit vielen Jahren und krankt vor allem an einer Sache, die viele Nutzer von der Verwendung abhalten dürfte: Nämlich an der fehlenden eigenständigen Vollbild-App. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei, denn seit wenigen Tagen gibt es eine echte Web-App, die das Produkt vervollständigt und noch ein großes Potenzial haben dürfte. Wir zeigen euch, wo ihr die neue App findet.



Über Jahre konnte man das Gefühl bekommen, dass Google Tasks eine der experimentellen Apps des Unternehmens ist, die maximal vom Praktikanten in der Mittagspause gepflegt und weiterentwickelt wird – und daran war Google nicht ganz unschuldig. Doch jetzt scheint man der App endlich den großen Auftritt spendieren zu wollen, denn nachdem erst kürzlich die Aufgaben und Todos anderer Apps zu Google Tasks gewandert sind, gibt es jetzt auch eine Vollbild-App.

Bisher ließ sich Google Tasks nur am Smartphone als eigenständige App nutzen, während es im Web lediglich die Seitenleisten-Version gibt, die sich in GMail, Docs, im Kalender oder anderen Oberflächen einblenden lässt. Funktionell war das ausreichend, aber nicht übersichtlich und vor allem – das ist vielleicht das wichtigste Argument – nicht eigenständig nutzbar. Mit dem jüngsten Update haben sich zum Glück alle Punkte erledigt.

Wie es scheint, hat das Team des Google Kalender die Entwicklung übernommen und die Tasks-Oberfläche vollständig in den Kalender integriert. Rein theoretisch hat Tasks damit immer noch keine eigenständige App (im Titel heißt es auch „Google Kalender – Tasks“), aber in der Praxis macht das keinen Unterschied. Denn Tasks nimmt die gesamte Oberfläche für sich ein und fühlt sich dadurch wie eine völlig eigene App an.









Ihr erreicht die App jetzt direkt aus dem Google Kalender heraus. In der Navigation des Kalenders findet sich oben rechts ein neuer Umschalter zwischen Kalender und Aufgaben. Beim erstmaligen Aufruf kann es ein bis zwei Sekunden dauern, bis die Tasks-Oberfläche geladen ist, doch danach funktioniert das Umschalten blitzschnell und ist somit jederzeit bequem möglich. Wie ihr sehen könnt, erhaltet ihr eine vollwertige Oberfläche inklusive Navigation am linken Seitenrand sowie eine zweispaltige Ansicht.

Das ist alles sehr schön, doch das eigentliche Highlight aus meiner Sicht ist, dass die App nun eigenständig erreicht werden kann – auch wenn sie im Google Kalender „lebt“. Ruft einfach die URL calendar.google.com/calendar/u/0/r/tasks auf und schon wird die Tasks-Oberfläche geladen. Diese URL könnt ihr euch in die Favoriten packen und damit sofort die Aufgabenliste starten. Auch bei mir persönlich war die nicht-eigenständige Erreichbarkeit der Grund, Tasks nicht zu nutzen. Jetzt gebe ich der App eine Chance. Vielleicht seht ihr das ähnlich.

Und wer sich damit nicht anfreunden kann oder noch mehr Features möchte, kann auch immer noch die Drittanbieter-App ausprobieren.