Android Auto & Google Maps: Das neue Kartendesign kommt jetzt auch auf dem Infotainment-Display an

In diesen Tagen präsentiert sich Google Maps mit einem völlig neuen Kartendesign, das zwar nicht bei allen Nutzern gut ankommt, aber dennoch für alle Plattformen freigeschaltet wird. Als letzte Plattform ist Android Auto an der Reihe, das nun ebenfalls Teil des Rollouts ist. Doch auch auf dem Infotainment-Display scheint das neue Design nicht viele Fans zu haben.



Viele Nutzer könnten Google Maps hauptsächlich im Auto als Navigationssystem verwenden und sich durch die schnellen Blicke während der Fahrt sehr stark an die über Jahre verwendete Farbgebung gewöhnt haben. Das muss nun neu gelernt werden, denn das umstrittene neue Google Maps-Design wird jetzt auch für Android Auto ausgerollt. Wie es aussieht, ist das die Infotainment-Plattform die letzte Plattform, sodass einige Nutzer derzeit vielleicht noch das alte Design sehen.

Das Kartendesign unterscheidet sich nicht von der Desktopvariante, sodass auch auf dem Infotainment-Display die kühleren Farben zum Einsatz kommen. Grün und Blau sind erneut nicht ganz so einfach zu unterscheiden, vor allem im dunklen Modus, und alle Straßen werden in verschiedenen Grautönen dargestellt. Kritisiert wird derzeit am meisten, dass sich die aktiv genutzte Route sowie die Routenalternativen farblich nur sehr leicht voneinander unterscheiden. Gerade bei einer im Fahrzeug genutzten App, noch dazu während der Fahrt, sollte aber natürlich alles Wichtige aus dem Augenwinkel erkennbar sein.

Bleibt abzuwarten, ob das neue Design noch einmal für einzelne Plattformen ein wenig adaptiert oder gar vollständig überarbeitet wird. Erst am Wochenende hatte ich einmal versucht zusammenzufassen, was denn eigentlich das Problem mit dem neuen Google Maps-Design ist.

[9to5Google]