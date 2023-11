Google Maps: Tempolimit-Anzeige wird in Deutschland ausgerollt – Navi mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Google Maps Navigation, die gerne die aktuell geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Display sehen würden: Nur etwas mehr als einer Woche nach der Ankündigung scheint der Rollout weitgehend abgeschlossen zu sein, denn viele Nutzer sehen die Tempolimit-Anzeige jetzt auch in Deutschland – sowohl auf dem Smartphone als auch unter Android Auto. Möglicherweise müsst ihr es noch einmalig manuell aktivieren.



Google Maps-Nutzer in Deutschland mussten sehr lange darauf warten, doch jetzt ist es endlich da: Die Einblendung des Tempolimits in der Navigation. Über mehrere Jahre hat Google diese Information zurückgehalten, obwohl es in vielen deutschen Nachbarländern eingeblendet und die Datenqualität für Deutschland seit jeher als sehr gut markiert wurde. Über die Gründe für diese sehr lange Verzögerung ist nichts bekannt, aber das spielt jetzt auch keine große Rolle mehr.

Recht überraschend hatte das Google Maps-Team vor einer Woche die Tempolimit-Anzeige für Deutschland angekündigt und diese für einen Rollout im Laufe der nächsten Wochen angekündigt. Eine lange Wartezeit ist scheinbar nicht zu befürchten, denn in diesen Tagen erhalten die ersten Nutzer das neue Feature und können es, wie in allen anderen Ländern auch, nutzen. Sobald das Feature für euch aktiv ist, wird während einer aktiven Navigation links unten das aktuell geltende Tempolimit in Form eines Verkehrszeichens eingeblendet.

Das Symbol ist kaum zu übersehen und sorgt dafür, dass ihr das geltende Limit stets im Blick habt. Verlassen solltet ihr euch darauf natürlich nicht, aber in den allermeisten Fällen dürfte der eingeblendete Wert stimmen. Im Zweifelsfall gilt aber selbstverständlich das Schild auf der Straße.









Solltet ihr das Tempolimit in der Navigation bisher noch nicht sehen, dann müsst ihr euch nur noch sehr wenige Tage gedulden, bis der Rollout abgeschlossen ist. Das Löschen des App-Cache könnte dabei vielleicht auch hilfreich sein. Außerdem solltet ihr einmal in den Google Maps-Einstellungen vorbeischauen, ob die Option zum Umschalten der Anzeige für euch bereits sichtbar ist. Diese findet ihr unter „Navigationseinstellungen“ unter dem Punkt „Erlaubte Höchstgeschwindigkeit anzeigen“.

Sobald das Feature für euch am Smartphone freigeschaltet ist, sollte es auch unter Android Auto sichtbar werden. Wie Google diese Daten erfasst und auf dem aktuellen Stand hält, haben wir euch erst kürzlich in diesem Artikel erklärt.

