Google Built-in: Porsche setzt auf Android Automotive – bringt Google Maps, Assistant und Co auf das Display

Viele Fahrzeughersteller haben sich in den letzten Jahren entscheiden müssen, welche Strategie sie mit ihrem Infotainment-System verfolgen möchten – und nicht wenige bevorzugen eine Android-basierte Lösung. Jetzt hat auch Porsche verkündet, in Zukunft vollständig auf Googles Android Automotive zu setzen. Dabei will man aber nicht nur die Softwarebasis, sondern das volle Google-Paket in die Fahrzeuge bringen.



Porsche gehört zu den letzten großen westlichen Fahrzeugherstellern, die sich für Android Auto entschieden haben – tatsächlich war das erst im vergangenen Jahr der Fall. Bei Android Automotive ist man zwar ebenfalls nicht in der Pole-Position, aber dennoch etwas entscheidungsfreudiger: Der deutsche Fahrzeughersteller hat nun verkündet, sich voll und ganze auf Android Automotive einzulassen. Zukünftige Modellgenerationen sollen mit diesem Betriebssystem und „Google Built-in“ ausgestattet werden.

Porsche wird in künftigen Fahrzeuggenerationen Google-Dienste für Navigation, Sprache und App-Ökosystem anbieten und plant, Mitte des Jahrzehnts mit der Produktion zu beginnen. Diese Integration des Google-Ökosystems umfasst Google Maps, Google Assistant und eine Vielzahl von Apps, die über den Google Play Store verfügbar sind. Porsche-Kunden finden weiterhin die gewohnte Benutzeroberfläche des Porsche Communication Management (PCM)-Systems vor, inklusive regelmäßiger Online-Updates, die das PCM-System auf dem neuesten Stand halten.

Porsche will nicht nur das Betriebssystem nutzen und eigene darüberstülpen, sondern bucht das Google-Paket gleich mit. Dennoch sollen Porsche-Fahrer sich weiterhin wie zu Hause fühlen und die vertraute PCM-Oberfläche erhalten. Ich denke, dass der ermöglichte Mix aus der Porsche-Oberfläche und den Google-Apps dafür sorgen wird, dass sich viele Fahrer darauf freuen können. Einen Zeitplan oder eine Modellliste an Fahrzeugen hat man bisher nicht genannt. Es wurde aber auch nicht explizit erwähnt, dass es für alle neuen Modellgenerationen gelten könnte.

