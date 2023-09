YouTube Playables: Google bringt kurzweilige Spiele auf die Videoplattform – zocken statt streamen

Google hat die Videoplattform YouTube immer wieder in neue Richtungen ausgebaut, um die Zielgruppe zu vergrößern oder sich auf spezielle Bereiche mit angepassten Portalen zu konzentrieren. Auch das Gaming ist YouTube bekanntlich nicht fremd und jetzt startet man einen Testlauf für ein neues Angebot innerhalb der Plattform: Mit den Playables sollen Nutzer Zwischendurch-Spielchen zocken können.



Vor einigen Jahren war Google mit YouTube Gaming groß in den Markt des Spielestreamings eingestiegen, hat diese Aktivitäten aber mittlerweile fest in die Videoplattform integriert und ist derzeit vor allem mit Music und den Shorts halb losgelöst aktiv. In einem neuen Bericht hieß es kürzlich, dass man mit YouTube Playables erneut in den Spielemarkt einsteigen könnte – aber anders als man es erwarten würde. Denn man will wohl keine externen Spiele streamen, sondern die Nutzer sollen direkt auf der Plattform zocken. Jetzt hat man den Testlauf mit wenigen NUtzern gestartet.

Konkret soll es sich in erster Linie wohl um Arcade-Titel handeln, die man sehr schnell aufrufen, Zeit totschlagen und auch genauso schnell wieder beenden kann. Es dürfte dabei mehr um die Unterhaltung des einzelnen Spielers und nicht einer zuschauenden Community gehen. Viele Details hat man dazu noch nicht bekanntgegeben, aber das dürfte im Laufe der nächsten Tage in Form von Screenshots und Berichten früher Tester folgen. Schon beim damaligen Bericht sagte man, dass Gaming seit langer Zeit ein Schwerpunkt von YouTube ist.

Es ist völlig unklar, ob es sich dabei langfristig um eine neue Plattform oder ein integriertes Produkt handelt. Auch ob es eine Form der Monetarisierung gibt oder die Nutzer einfach nur länger auf der Plattform gehalten werden sollen, ist nicht bekannt. Mutmaßlich sind es nur Spielchen in Form der Gamesnacks, die unter anderem für Android Auto angeboten werden. Derzeit ist das nur ein Testlauf mit wenigen Nutzern, die als Teil des Experiments einen neuen Gaming-Bereich in der Navigation sehen.

