So viel verdienen Google-Mitarbeiter: Ein geleaktes Dokument verrät teils hohe Gehälter (Infografik)

Google gehört seit gut zwei Jahrzehnten zu den Top-Arbeitgebern in der Branche und ist vor allem in den USA nach wie vor das erklärte Ziel vieler Studenten und schlaufen Köpfe. Wer die besten Entwickler und Ingenieure unter dem eigenen Dach versammeln möchte, sollte ihnen natürlich nicht nur viele Annehmlichkeiten, sondern auch ein gutes Gehalt bieten. Ein kürzlich geleaktes Dokument verrät uns, wie viel die Google-Mitarbeiter durchschnittlich im vergangenen Jahr verdient haben. Je nach Bereich und Erfahrung kann das Gehalt sehr hoch ausfallen – die Kosten allerdings auch.



Google-CEO Sundar Pichai gehört mit einem Verdienst von 226 Millionen Dollar zur Spitzengruppe der bestbezahlten Unternehmenslenker und natürlich ist das Gehalt einige Hierarchiestufen darunter nicht ganz so üppig, aber dennoch sehr hoch angesiedelt. Ein geleaktes Dokument, das Business Insider zugespielt wurde, zeigt jetzt die Gehälter einiger Beschäftigungsgruppen bei Google.

Hohes Gehalt und hohe Kosten

So verdienen Google-Mitarbeiter im Median 279.802 Dollar, das sind knapp 23.000 Dollar pro Monat. Media bedeutet, dass genau die Hälfte mehr und die andere Hälfte weniger verdient. In diesem Gehalt sind Aktienoptionen, Prämien und sonstige Zuschläge bereits enthalten – was die Zahl schon wieder ein klein wenig bescheidener wirken lässt. Zusätzlich muss man wissen, dass in Googles Heimatstaat Kalifornien hohe Steuersätze gelten. Von den gut 280.000 Dollar gehen etwas mehr als 100.000 Dollar an den Staat. Rechnen wir dann noch die durchschnittlichen Mieten von etwa 5.000 Dollar pro Monat ein, schrumpft die Zahl immer weiter.

Und somit schrumpft das Geld, das tatsächlich auf dem Konto bleibt, immer weiter zusammen. Sicherlich können sich viele Google-Mitarbeiter nicht beschweren, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Hälfte der Mitarbeiter weniger verdient. Zur anderen Hälfte, also die die mehr als der Durchschnitt verdienen, gehören Softwareentwickler, Forscher, Designer, hohe Mitarbeiter im Sales-Bereich sowie in der Rechtsabteilung.









Das verdienen einzelne Mitarbeitergruppen

Softwareentwickler auf höchster Stufe, die dem Level 7 angehören, verdienen bei Google 718.000 Dollar pro Jahr. Sicherlich ein exklusives Level, aber auch in den Stufen darunter dürfte das Gehalt noch sehr gut ausfallen. In den eher niedrigeren Stufen ist das Gehalt vergleichsweise überschaubar (siehe obige Kosten), denn die meisten Softwareentwickler verdienen wohl zwischen 100.000 bis 375.000 Dollar pro Jahr.

Die anderen hohen Beschäftigungsgruppen vom Designer bis zur Rechtsabteilung und Forschung verdienen etwa 300.000 bis 400.000 Dollar pro Jahr. Laut den Informationen sind die Gehälter bei Google für die Tech-Branche marktüblich und bewegen sich wohl leicht über dem Durchschnitt. Mitarbeiter mit Abwerbe-Potenzial hingegen dürften wohl deutlich mehr verdienen, um sie im Unternehmen zu halten.

[Business Insider]