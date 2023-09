Google Chrome: Meilenstein für die Privacy Sandbox – das Aus der Drittanbieter-Cookies rückt näher (Video)

Das Team von Google Chrome arbeitet gemeinsam mit anderen Google-Abteilungen schon seit langer Zeit daran, Drittanbieter-Cookies durch eine neue Technologie abzulösen. Nachdem man recht positive Ergebnisse des Privacy Sandbox-Testlauf veröffentlichen konnte, kündigt man nun den nächsten Schritt an: Die Technologien stehen jetzt für fast alle Nutzer zur Verfügung und schon bald wird man Drittanbieter-Cookies für Millionen Nutzer deaktivieren.



Mit der Privacy Sandbox hat Google nach vielen Jahren eine favorisierte Lösung gefunden, um sich von den Drittanbieter-Cookies zu verabschieden, die potenziell ein umfangreiches Nutzertracking ermöglichen. Stattdessen soll das Tracking in den Browser verlagert und deutlich abgeschwächt werden – mutmaßlich die optimale Kombination aus den Wünschen der Nutzer (nicht getrackt zu werden) und der Werbeindustrie (möglichst viel über den Nutzer zu erfahren).

Der Countdown bis zur geplanten Einstellung von Drittanbieter-Cookies ist in vollem Gange. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Branche bei dieser Umstellung, einschließlich der Unterstützung bei der Nutzung von Privacy Sandbox-APIs und der Bewertung ihrer Wirksamkeit durch skalierte Tests.

Wir haben außerdem neue Datenschutzeinstellungen für Anzeigen in Chrome eingeführt, mit denen Nutzer:innen steuern können, wie die Privacy Sandbox-Technologien für die Auslieferung der ihnen angezeigten Anzeigen verwendet werden. Mit diesen Steuerelementen können Nutzer:innen ihr Erlebnis individuell gestalten, indem sie anpassen, an welchen Anzeigenthemen sie interessiert sind, welche Relevanz- und Mess-APIs sie aktivieren möchten und mehr.

Die allgemeine Verfügbarkeit bedeutet, dass die Privacy Sandbox-Technologien in einem stabilen Zustand und bereit für den skalierten Einsatz in Werbelösungen sind, um wichtige Geschäftsanwendungen zu unterstützen. Wir haben dieses Stadium nach umfangreichem Feedback aus der Branche erreicht und planen vor der Einstellung von Drittanbieter-Cookies keine wesentlichen Änderungen an den API-Schnittstellen.