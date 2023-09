Android: Auch Xiaomi überholt Google – bietet jetzt ganze fünf Jahre Android-Updates auf erstes Gerät

Googles Betriebssystem Android hängt seit jeher der Ruf nach, eine schlechte Update-Versorgung zu haben, die die Software zu spät und nicht lang genug auf die Smartphones bringt. Zumindest in puncto Update-Dauer gilt das auch für Googles Pixel-Smartphones – noch. Jetzt muss man sich auch noch von Xiaomi überholen lassen, das für ein Gerät ganze fünf Jahre Updates verspricht.



Wir haben aus aktuellem Anlass kürzlich gezeigt, wie lange Google die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt, denn die Zeichen stehen darauf, dass dieser Zeitraum schon bald deutlich verlängert wird. Konkurrent Samsung hat Google schon vor längerer Zeit in puncto Update-Dauert überholt, kleine Marken wie Fairphone haben dies ebenfalls bereits geschafft und jetzt zieht auch noch Xiaomi an Google vorbei, das eigentlich nicht unbedingt den besten Ruf in puncto Updates genießt.

Zumindest für das neue Redmi K60 Extreme Edition bietet man jetzt fünf Jahre Sicherheitsupdates und vier große Android-Updates. Das Smartphone wird also bis 2027 mit Android-Updates und bis 2028 mit Sicherheitsupdates versorgt. Zwar nennt man keine Details zur geplanten Frequenz (etwa ab dem dritten Jahr nur noch viertel- oder halbjährlich), aber dennoch ist das besser als das aktuelle Google-Angebot. Das Smartphone ist derzeit allerdings nur in China zu haben.

Ich denke, dass Google schon in wenigen Wochen verkünden wird, dass man ordentlich Update-Zeit drauflegen wird. Es sollte für Google zumindest aus technischer Sicht ein Leichtes sein, sowohl Xiaomi als auch Samsung in diesem Bereich zu überholen.

» Wo bleibt Android 14? Google hat den Release wohl auf Oktober verschoben – es gibt Sicherheitsprobleme

[9to5Google]