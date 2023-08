YouTube: Google sperrt Werbeblocker vollständig aus – neuer Countdown soll Nutzer weiter unter Druck setzen

Schon seit einigen Wochen testet YouTube das Aussperren von Nutzern mit aktivem Werbeblocker und lässt diesen lediglich die Möglichkeit, diesen zu deaktivieren oder ein YouTube Premium-Abo abzuschließen. Jetzt eskaliert man das Ganze noch eine Stufe höher und führt zusätzlich ein Countdown-Dialogfeld ein. Dieses wird immer dann gezeigt, wenn im Video ein Werbespot erscheinen würde.



YouTube feilt noch am Werbeblocker-Blocker, hat diesen in einigen Länder (vorrangig wohl USA) aber bereits aktiviert und will der bisher geduldeten Nutzung solcher Technologien den Riegel vorschieben. Wir haben euch bereits alle Varianten und Möglichkeiten in diesem Artikel vorgestellt. Zum Werbeblocker-Blocker gehört es, dass die Nutzer drei Freischüsse haben, also sich drei Videos mit aktivem Werbeblocker ansehen können, bevor sie ausgesperrt werden. Jetzt wird auch an dieser Stelle die Daumenschrauben angezogen.

Einige Nutzer berichten, dass sie beim Abspielen eines solchen „Gratis-Videos“ obiges Dialogfeld mit einem Countdown sehen, der 30 bis 60 Sekunden dauert. Dieses erscheint dann, wenn normalerweise eine Werbeanzeige abgespielt werden würde. Faktisch also in dem Moment, in dem der Werbeblocker eingreift und den Werbespot blockiert. Eine Möglichkeit zum Ausblenden gibt es nicht mehr, sondern es muss der Zeitraum abgewartet oder entsprechend mit Deaktivierung des Werbeblockers oder Abschluss eines Premium-Abos reagiert werden.

Es wird interessant sein, ob sich YouTube in den nächsten Monaten dazu äußern wird, ob sich das Ganze positiv auf die Werbeeinnahmen oder Premium-Abonnenten auswirkt. Ein negativer Effekt ist nicht zu erwarten, denn so wie das bei allen werbefinanzierten Plattformen der Fall ist, hat man mit den möglicherweise wegbleibenden Werbeblocker-Nutzern ohnehin nichts verdient.

