YouTube: Google untersagt Nutzung von Werbeblockern – auch mobile Nutzer werden nach drei Videos geblockt

In den letzten Tagen sorgte YouTubes Werbeblocker-Blocker für Diskussionen und jetzt zeigt sich erneut, dass man das Ganze sehr ernst meint. Denn der Blocker wird nicht nur am Desktop eingesetzt, sondern ist nun erstmals auch am Smartphone aufgetaucht. Bei mindestens einem Nutzer wurde die Video-Wiedergabe bereits deaktiviert und darauf hingewiesen, dass der Werbeblocker dies ausgelöst hat.



Wir haben euch vor wenigen Tagen gezeigt, wie YouTube Werbeblocker erkennt und blockiert und jetzt geht das Ganze in die nächste Runde. Lokale Werbeblocker sind am Smartphone längst nicht so weit verbreitet wie am Desktop, aber dennoch setzt man den Blocker auch dort ein und zeigt eine entsprechende Meldung an. Auf folgendem Screenshot seht ihr sowohl die Meldung als auch den deaktivierten Videoplayer: „Video playback has been blocked“.

Der Schritt ist nicht wirklich überraschend, denn wenn YouTube einen solchen Werbeblocker einführen möchte, muss dieser natürlich auf allen Plattformen greifen und keine Ausweichmöglichkeit bieten. Auffällig ist bei dieser Meldung, dass den Nutzern nur die Option zum Deaktivieren des Werbeblockers sowie der Abschluss eines YouTube Premium-Abos geboten wird. Das Wegklicken dieser Meldung ist nicht möglich. Das bedeutet, dass nicht nur das Video nicht konsumiert werden kann, sondern dass auch Kommentare und andere Informationen nicht lesbar sind.

