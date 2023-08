GMail: Automatische Übersetzung von E-Mails kommt in die Smartphone-Apps (Android & iOS)

Nutzer von GMail haben schon seit Jahren die Möglichkeit, fremdsprachige E-Mails automatisch über Google Translate in die eigene Sprache zu übersetzen. Das kann sehr praktisch sein, wurde bisher aber nur in der Browserversion angeboten. Jetzt hat man ein Update für die Smartphone-Apps angekündigt, die in Kürze ebenfalls diese Möglichkeit bieten werden.



Die automatische Übersetzung kann sehr praktisch sein und wird von Google unter anderem im Chrome-Browser, in GMail oder auch in YouTube angeboten. In allen Fällen bietet man den Nutzern die Möglichkeit, die erkannte Fremdsprache automatisch in die eigene Sprache zu übersetzen. Tatsächlich stand dieses Feature innerhalb von GMail bisher nur im Web zur Verfügung und wird jetzt endlich auch in die Smartphone-Apps gebracht.

Wird eine fremdsprachige E-Mail erkannt, erscheint ein kleiner Banner, der auf die Übersetzungsmöglichkeit hinweist. Dieser lässt sich wegklicken oder der Text Inline übersetzen. Als Zielsprache wird die eigene Sprache verwendet, über die Einstellungen lassen sich aber auch andere Sprachen einstellen. Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten 15 Tage auf allen Smartphones ankommen.

