Gboard: Neue Rechtschreib- und Grammatikkorrektur + KI-Funktion für bessere Ausdrucksweise kommen (Leak)

Google spendiert der Tastatur-App Gboard in nächster Zeit eine Reihe von Neuerungen, die jetzt in einem umfangreichen Teardown entdeckt wurden und mehrere Bereiche umfassen. Zu den kommenden Verbesserungen zählen auch praktische Funktionen rund um die Korrektur der Rechtschreibung, Grammatik und sogar Möglichkeiten zur Veränderung der Ausdrucksweise. Alles Dinge, die man in der Form bisher selten in einer Tastatur-App gesehen hat.



Lange Zeit hat sich Googles Gboard-Team bei der Weiterentwicklung der App auf Bereiche konzentriert, die eher abseits des Tippens lagen, so wie etwa den zahlreichen Emoji Kitchen-Neuerungen, Animationen und ähnliche Dinge. In der Version 13.3 zeigt sich durch einen umfangreichen Teardown nun eine Reihe von kommenden Neuerungen, von denen wir euch einige bereits vorgestellt haben: Zuletzt die verbesserte Handschrift-Eingabe sowie die optimierte Spracheingabe.

Korrektur von Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung

Unter dem Titel „Proofreading“ lassen sich schon bald neue Features aktivieren, für dessen Nutzung ihr einmalig zustimmen müsst, denn alle eingegebenen Texte werden an Google-Server gesendet und dort für bis zu 60 Tage gespeichert. Zu diesen Features gehört die Korrektur der Rechtschreibung, der Grammatik und auch der Zeichensetzung. So wie in einer üblichen Korrektur-App wird der Text analysiert, es werden Vorschläge unterbreitet und als Nutzer kann man diese annehmen oder ignorieren.

Die Vorschläge lassen sich mit einem Daumen nach oben oder unten bewerten. Leider ist nicht genau beschrieben, ob diese Daumen nur als Feedback dienen oder gleichzeitig für eine automatische Ersetzung bzw. das Ignorieren sorgen.









Bessere Ausdrucksweise per KI

Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung sind festgelegte Dinge und lassen nur sehr wenig Spielraum zwischen richtig und falsch. Anders sieht es bei der Ausdrucksweise aus, die eher im subjektiven Bereich liegt und natürlich auch stark davon abhängig ist, an welche Person oder Personengruppe der Text gerichtet ist. Auch dabei sollen die Gboard-Algorithmen in Zukunft helfen, denn man startet mit „AI Tone“ eine neue KI-Funktion, die den Text umformulieren soll.

Die Funktion ermöglicht die Auswahl verschiedener Ausdrucksweisen und macht basierend auf dem bereits geschriebenen Text Vorschläge für alternative Ausdrucksformen. Allerdings scheint sich damit noch kein gesamter Text umformulieren zu lassen, sondern vorerst nur einzelne Wörter oder Wortgruppen. Dennoch ein guter Anfang.

