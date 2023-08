Gboard: Tastatur-App verbessert die Spracheingabe – Oberfläche lässt sich bald beim Sprechen ausblenden

Bei der Tastatur-App Gboard setzt man derzeit darauf, die Eingabemethoden zu erweitern und bestehende Features zu optimieren – dazu zählt offenbar auch die Spracheingabe. Denn ein aktueller Teardown zeigt, dass es in Kürze mit einem neuen Button möglich sein wird, die Tastatur während der aktiven Spracheingabe vollständig auszublenden. Dadurch wird nahezu das gesamte Display sichtbar.



Googles Tastatur-App Gboard ermöglicht es seit jeher, Text nicht nur über die Tasten, per Swipe oder per Handschrift einzugeben, sondern auch über eine Diktatfunktion. Diese wird vom Google Assistant zugeliefert und ermöglicht es, den Text einfach zu sprechen und entsprechend in die Eingabefelder zu bringen. Weil während der Spracheingabe normalerweise keine Tastatur notwendig ist, lässt sich diese mit einem neuen Button währenddessen ausblenden.

Der Button befindet sich direkt neben dem Mikrofon-Symbol und ist sowohl in der großen Ansicht als auch in der eingeklappten Ansicht sichtbar. Es ist also jederzeit möglich, die Tastatur wieder einzublenden und die Spracheingabe per Tastatureingaben zu unterstützen. Weil einige Nutzer per Spracheingabe schneller ans Ziel kommen dürften, ist das Ausblenden der Tastatur eine praktische Idee, um möglichst viel von diesem Text zu sehen.

» Gboard: Google verbessert Eingaben per Handschrift – bringt neue Gesten und flexible Textflächen (Video)

[9to5Google]