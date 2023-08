Android Auto: Google Maps wechselt von Ladestationen auf Tankstellen, wenn ein Elektrofahrzeug genutzt wird

Die Android-App von Google Maps hat in den letzten Monaten eine Reihe von Verbesserungen unter Android Auto erhalten. Erst vor wenigen Tagen wurde der nächste Schritt entdeckt, der nun ausgerollt wird und es Nutzer von Elektrofahrzeugen einfacher machen soll, schnell den Weg zur nächsten Ladestation zu finden. Man ersetzt in den vorgeschlagenen Kategorien die Tankstellen durch Ladestationen.



Google Maps und Android Auto konzentrieren sich seit einiger Zeit auf Features und Verbesserungen rund um Elektrofahrzeuge, denn bereits im ersten Halbjahr hatte man zwei Mal einen großen Schwung an neuen Funktionen gebracht. Zuerst die Informationen über Ladestation und Ladestopps und später das Festlegen der E-Auto-Konfiguration. Jetzt geht man den nächsten Schritt und bringt der Kartenplattform endlich bei, die Unterscheidung zwischen den Fahrzeugtypen auch in der Suche zu berücksichtigen.

Wird Google Maps in einem Elektrofahrzeug genutzt bzw. wird in den Einstellungen festgelegt, dass es sich um eine Installation in einem Elektrofahrzeug handelt, gibt es eine kleine Änderung bei den vorgeschlagenen Suchkategorien. Statt an erster Stelle wie üblich die Tankstellen aufzuführen, zeigen sich dort die Ladestationen. Diese waren bisher kein Teil der Suchvorschläge und mussten somit manuell gesucht werden.

Das mag nur eine kleine Verbesserung mit einer der jüngsten Versionen gewesen sein, die möglicherweise auch per serverseitigem Update freigeschaltet wird, aber es erspart dem Fahrer einige unnötige Schritte und ist daher zu begrüßen. Nachdem es vor etwas mehr als einer Woche erstmals entdeckt wurde, wird es nun wohl ausgerollt.

