Google Maps und Android Auto: Neue Funktionen für Elektroautos kommen – Ladestationen und Ladestopps

In den letzten Tagen wurden einige Neuerungen für Google Maps und Android Auto angekündigt, bei denen es sich im Fahrzeug bekanntlich um verwandte Apps handelt. Neben Verbesserungen für Smartphone-Nutzer hat man jetzt auch einige Neuerungen für Fahrer von Elektroautos angekündigt. Diese erhalten gleich drei neue Funktionen für die Suche und Nutzung von Ladestationen.



Die Kartenplattform erhält auf allen Plattformen einige neue Funktionen rund um die Immersive View-Ansicht, eine verbesserte Routenplanung sowie die Navigation mit Augmented Reality-Einblendungen. Aber auch für Fahrer von Elektroautos hatte man rund um das KI-Event vergangenen Mittwoch eine Reihe von Ankündigungen in petto. Alles war zuvor bereits bekannt, zum Teil schon regional oder in Testläufen verfügbar. Hier eine schnelle Zusammenfassung der drei Neuerungen:

Ladestopps zu Fahrten hinzufügen

Bei jeder Fahrt, für die ihr einen Ladestopp benötigt, schlägt euch Google Maps den besten Stopp vor – basierend auf Faktoren wie dem aktuellen Verkehr, eurem Ladezustand und dem erwarteten Energieverbrauch. Jetzt müsst ihr euch weniger Gedanken ums Aufladen machen. Und wenn ihr eine bestimmte Aufladestation nicht besuchen möchtet, könnt ihr sie mit nur wenigen Fingertipps ganz einfach gegen eine andere austauschen.

Schon bald soll das automatisiert und auch am Smartphone angeboten werden. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn Google Maps über die entsprechenden Daten verfügt. Diese könnten schon bald über eine tiefe Auto Apps-Anbindung abgerufen werden.









Sehr schnelle Ladestationen finden

Die Ultraschnellladefunktion hilft euch, Stationen mit Ladegeräten von 150 Kilowatt oder mehr zu finden. Bei vielen Autos kann euch das genug Energie geben, um in weniger als 40 Minuten zu tanken und eure Fahrt fortzusetzen.

Ladestationen in den Suchergebnissen

Google Maps zeigt euch auch in den Suchergebnissen, wenn Orte, wie zum Beispiel ein Supermarkt, Ladestationen zur Verfügung stellt. So könnt ihr einfach ein Geschäft auswählen, in dem ihr während des Einkaufens euer Auto aufladen könnt.

