Google Maps: Neue Features sind da – Maps 3D, Augmented Reality und übersichtliche Wegbeschreibung

Vor wenigen Tagen lud Google zu einem KI-Event und hat auf diesem auch einige Neuerungen rund um Google Maps verkündet, die in diesen Tagen oder im Laufe der nächsten Monate auf der Kartenplattform ankommen sollen. Zu den Highlights gehört ohne Frage die Immersive View-Ansicht, die Live View-Navigation mit Augmented Reality sowie eine neue übersichtliche Wegbeschreibung.



Das Google Maps-Team war auf dem KI-Event ebenfalls vertreten und musste dieses mit eindrucksvollen Bildern und großen Ankündigungen retten. Vieles sah beeindruckend aus, dass man es aber schon mehrfach (!) auf einigen Events angekündigt hatte, erwähnte man nur beiläufig. Neues gab es also nicht zu sehen, sondern lediglich angekündigte Fortschritte. Hier eine schnelle Übersicht der drei wichtigsten Ankündigungen.

Google Maps 3D Immersive View

Google Maps 3D, offiziell als „Google Maps Immersive View“ bezeichnet, wird in diesen Tagen für erste Metropolen freigeschaltet. Verfügbar ist es jetzt in London, Los Angeles, New York, San Francisco und Tokio. In den nächsten Monaten will man unter anderem in Amsterdam, Dublin, Florenz und Venedig starten. Bei Immersive View handelt es sich um eine Kombination aus mehreren Bildquellen zu einer umfangreichen 3D-Ansicht, so wie ihr sie im obigen Beispiel sehen könnt. Derzeit steht es nur für wenige Metropolregionen sowie weltweit für einige Sehenswürdigkeiten als Einzelgebäude zur Verfügung.

Das Google Maps-Team zeigt aber auch Innenansichten, die aus zahlreichen Einzelbildern bestehen und von den Algorithmen zu einem großen 3D-Bild in Streetview-Form zusammengesetzt werden. Ein Beispiel findet ihr im Google-Blog. Mehr Details zu Immersive View gibt es im folgenden Artikel:

Live View mit Augmented Reality

Man mag es kaum glauben, aber die erste Ankündigung von Google Maps Live View liegt bald drei Jahre zurück und jetzt beginnt man endlich damit, diese Funktion breiter auszurollen und in mehreren Bereichen zu verwenden. Bei Live View handelt es sich um ein Augmented Reality-Feature der Kartenplattform. Die Nutzer öffnen das Kamerabild und sehen in diesem Hinweise auf Google Maps-Einträge, Gebäudebeschreibungen oder auch Navigationspfeile für die Richtung – sowohl Indoor als auch Outdoor. Und genau darin gibt es auch das größte Update.

Die Indoor-Navigation ist noch recht rudimentär, doch man will diese endlich weiter ausbauen und beginnt mit wichtigen Gebäuden, in denen man oftmals fremd ist, lange Wege zu gehen hat und es oft auch eilig hat. Zuerst begann es in den USA, Zürich und Tokio. Jetzt kündigt man den Rollout für die nächsten Monate in 1.000 weiteren Flughäfen, Bahnhöfen und Einkaufszentren rund um die Welt an – darunter in Berlin, Frankfurt, Barcelona, London, Madrid, Melbourne, Paris, Prag, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh.

Die Indoor-Navigation soll die Nutzer eher zu innen gelegenen Zielen wie etwa Gates, Geschäften oder einfach nur zu den Toiletten führen. Ich denke, dass das eher eine Funktion ist, die eher mit der Verbreitung von Augmented Reality-Brillen eine große Relevanz erhalten wird. Smartphones sind da wohl eher eine Brücke für die Entwicklung, sodass Google mit dem Start solcher Brillen direkt solche Funktionen und große Datenbanken bereithalten kann.









Übersichtliche Wegbeschreibung

Das einzige wirklich neue Feature, das aber nichts mit KI oder anderen beeindruckenden Technologien zu tun hat: Mit dem Modus „übersichtliche Wegbeschreibung“ will man es den Nutzern ermöglichen, eine Route genauer zu erkunden, ohne eine Navigation starten zu müssen. Die zusätzlichen Informationen sollen auch auf dem Sperrbildschirm zur Verfügung stehen und somit bei der Navigation per Smartphone helfen.

Mit der übersichtlichen Wegbeschreibung könnt ihr eure Fahrt oder Reise direkt von eurer Routenübersicht oder eurem Sperrbildschirm aus verfolgen. Ihr seht aktualisierte Ankunftszeiten und wo ihr als Nächstes abbiegen müsst – Informationen, die zuvor nur bei entsperrtem Smartphone, bei geöffneter App und im umfassenden Navigationsmodus sichtbar waren. Und wenn ihr euch für einen anderen Weg entscheidet, aktualisieren wir eure Reise automatisch.

