YouTube: Neue Richtlinien zu medizinischen Themen und Fehlinformationen

Google legt bei den Nutzungsbedingungen von YouTube nach und hat nun neue Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen veröffentlicht, die ab sofort Gültigkeit haben. Man hat die bisher bestehenden Richtlinien deutlich zusammengefasst und übersichtlicher gestaltet, sodass es jetzt drei große Kategorien gibt: Prävention, Behandlung und Leugnung.



Medizinische Fehlinformationen, um es mal nett zu beschreiben, waren in den letzten Jahren bei YouTube massenweise zu finden und wurden in der wachsenden Filterblase gerne geteilt – man musste daher schnell reagieren. Nachdem solche Videos schon lange mit zusätzlichen Infoboxen versehen wurden, zieht man jetzt die Daumenschrauben an und will die Fehlinformationen durch deutliche Richtlinien bekämpfen. Oder einfach gesagt: Die Videos werden gelöscht.

YouTube verfolgt seit Jahren das Ziel, qualitativ hochwertige, verlässliche Gesundheitsinformationen bereitzustellen. Auf Basis unserer Erfahrungen, wie Nutzer:innen mit diesen Angeboten umgehen und wie medizinische Fehlinformationen bekämpft werden können, haben wir neue Richtlinien für Creator:innen, Nutzer:innen und Partner erarbeitet. Im Zuge dessen wird YouTube Dutzende der aktuellen Richtlinien für medizinische Fehlinformationen zu lediglich drei Kategorien zusammenfassen: Prävention, Behandlung und Leugnung. Damit schaffen wir für den Umgang mit medizinischen Informationen und Fehlinformationen einen festen, transparenten Rahmen. Entsprechend den neuen Richtlinien wird YouTube in den kommenden Wochen damit beginnen, Inhalte zu entfernen, von denen ein hohes Risiko für die öffentliche Gesundheit ausgeht, zu denen öffentlich verfügbare Empfehlungen von Gesundheitsbehörden vorliegen und in deren Kontext häufig Fehlinformationen kursieren. Dies gilt zum Beispiel für Inhalte, die für Krebsbehandlungen werben, die sich als schädlich oder unwirksam erwiesen haben. Ebenso werden Inhalte entfernt, die die Nutzer:innen davon abhalten, professionelle medizinische Behandlung gegen Krebs in Anspruch zu nehmen.

Alle Informationen und detaillierten Einstufungen der Fehlinformationen findet ihr auf dieser Support-Seite.

