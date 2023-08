Google startet neues Transparenz-Center: Alle wichtigen Richtlinien, Bedingungen und Einsprüche auf einen Blick

Google betreibt sehr viele Produkte und Plattformen, die allesamt ihre eigenen Richtlinien oder Nutzungsbedingungen haben. Das ist nicht unbedingt undurchsichtig, aber dennoch muss man als Nutzer manchmal ein wenig nach Informationen suchen, sodass man jetzt eine neue Anlaufstelle schafft. Im neuen Google Transparenz Center werden all solche Richtlinien gesammelt, Statistiken aufgestellt und sogar eine Möglichkeit für Einsprüche geschaffen.



Im neuen Google Transparenz Center findet ihr jetzt alle Richtlinien rund um die Google-Produkte unter einem Dach. Es gibt die Nutzungsbedingungen der einzelnen Dienste zum Abruf, Einblicke in die Entstehung solcher Nutzungsbedingungen, Transparenzberichte für Datenabfragen und auch eine Möglichkeit, um Einspruch gegen diverse Entscheidungen zu erheben. Also eigentlich all das, womit man sich gar nicht beschäftigen möchte, es im Ernstfall aber sehr gut gebrauchen kann 🙂

Das Transparenz Center sammelt bestehende Ressourcen und Richtlinien an einem zentralen Ort. Es wurde entwickelt, um Nutzer:innen einen einfachen Zugang zu Informationen über unsere Richtlinien zu bieten, wie wir sie entwickeln und durchsetzen und vieles mehr, zum Beispiel: Unsere Prozesse zur Entwicklung von Richtlinien bei Google

Richtlinien zu Produkten oder Diensten

Tools für Einsprüche und Meldungen von Richtlinienverstößen

Transparenzberichte

Googles Grundsätze zu Datenschutz und KI

Das Transparenz-Center verfügt über eine spezielle Seite, die Menschen hilft, schädliche Inhalte zu melden sowie Einsprüche gegen Durchsetzungsentscheidungen, die wir in unseren Diensten getroffen haben, einzulegen. Unser Einspruchsverfahren zielt darauf ab, ein ordnungsgemäßes Verfahren, Effizienz und Transparenz für Nutzer:innen zu gewährleisten, die Einspruch gegen unsere Durchsetzungsentscheidungen einlegen.

» Google Transparenz Center

[Google-Blog]