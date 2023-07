YouTube Premium: Neue Funktionen vorab testen und Geschenkgutschein erhalten – neues Feedback-Portal

Nutzer von YouTube Premium haben immer wieder die Möglichkeit, neue Funktionen vorab zu aktivieren und somit vor allen anderen Nutzern zu testen. Weil sich dadurch die kuriose Situation ergibt, dass die Nutzer für ihren Job als Beta-Tester bezahlen, schafft Google nun einen neuen Anreiz. Nutzer können sich für ein Feedback-Programm registrieren und als Dankeschön einen Geschenkgutschein erhalten.



Nach einer längeren Durststrecke gibt es in diesen Tagen wieder eine Reihe von YouTube-Experimenten, die von allen Premium-Abonnenten aktiviert und ausprobiert werden können. Wir haben euch diese Experimente erst vor wenigen Tagen vorgestellt, die ihr natürlich nicht nur aktivieren und testen solltet, sondern bei denen sich Google entsprechendes Feedback von den Nutzern erhofft. Dieses Feedback kann direkt auf der Testseite in Form eines einfachen Formulars abgegeben werden.

Bisher habt ihr das Feedback ohne Gegenleistung abgegeben, aber das kann sich ändern. Denn direkt auf der Testseite bewirbt man jetzt das Feedback-Programm, das schon seit längerer Zeit im Rahmen von anderen Produkten verfügbar ist und nur mit Einladung genutzt werden kann. Habt ihr Interesse daran, müsst ihr euch mit euren Daten registrieren und werdet dann für zukünftige Tests möglicherweise etwas ausführlicher befragt.

Für die Anmeldung müsst ihr euren Namen angeben, eure E-Mail-Adresse, Telefonnummer, den Wohnort (Ort und PLZ reicht) sowie euer Alter und Geschlecht. Damit ist dieser Prozess abgeschlossen und ihr müsst darauf warten, bis ihr zu einer solchen Feedback-Umfrage eingeladen werdet. Auch wenn der Link zuerst von YouTube zur Anmeldung führt, kann es auch Fragerunden zu vielen anderen Google-Produkten geben. Der Umfang kann variieren.









Gib dein Feedback ab und erhalte eine Belohnung

Wir möchten deine Meinung zu YouTube und anderen Google-Produkten erfahren, damit wir sie für Nutzer noch besser machen können. Jetzt registrieren und Feedback abgeben. Wenn eine Umfrage zu deinem Profil passt, erhältst du einen Fragebogen und Informationen über den Ablauf der Umfrage, die nächsten Schritte und den Durchführungsort. Im Anschluss erhältst du einen Geschenkgutschein als Dankeschön für deine Teilnahme.

Der Link zur Teilnahme führt auf diese Seite.

Meldet euch doch einfach einmal an, es gibt natürlich keine Pflicht zur Teilnahme an den Feedback-Umfragen. Solltet ihr zu einer solchen Studie bereits einmal eingeladen worden sein, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, welchen Geschenkgutschein es gegeben hat. Für welches Produkt und in welcher Höhe.

Letzte Aktualisierung am 30.06.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!