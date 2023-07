YouTube Premium: Neue temporäre Funktionen sind da – so könnt ihr die neuen Experimente aktivieren (Galerie)

Nutzer von YouTube Premium erhalten immer wieder die Möglichkeit, neue Features rund um die Videoplattform frühzeitig zu testen und im Rahmen der experimentellen Funktionen zu aktivieren. Nach einer längeren Pause gibt es in diesen Tagen gleich drei experimentelle Funktionen, die ihr aktivieren und ausprobieren könnt: Zur Auswahl stehen größere Vorschaubilder, die doppelte Abspielgeschwindigkeit sowie eine Displaysperre.



Im Rahmen von YouTube Premium erhalten Nutzer nicht nur die werbefreie Plattform, die Offline-Möglichkeiten sowie den Zugriff auf YouTube Music, sondern auch den Zugang zu den experimentellen Funktionen. Dabei handelt es sich um simple Features, die man normalerweise ohne große Ankündigung mit kleinen Nutzergruppen testen würde, aber in diesen Fällen lässt man den Nutzern die Wahl und somit auch die Kontrolle darüber. Die folgenden drei Features stehen jetzt bereit:

Videos in doppelter Geschwindigkeit

Wer es eilig hat oder schnell nach vorn springen möchte, kann das mit diesem Experiment einfach per Tap tun: Haltet einfach den Finger auf dem laufenden Video gedrückt und dieses wird in doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Das Experiment steht noch bis zum 13. August zum Testen bereit: Weitere Infos findet ihr in diesem Artikel.

Größere Vorschaubilder

Mit diesem Feature werden die Vorschaubilder beim Scrollen über die Fortschrittsleiste vergrößert. Diese geben eine Vorschau auf das Video an der ausgewählten Stelle und durch die größere Darstellung lassen sich noch mehr Details erkennen, um schneller die passende Stelle zu finden. Auch dieses Experiment steht bis zum 13. August zur Verfügung. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.









Displaysperre

Mit diesem Experiment lässt sich eine Displaysperre in der Android-App aktivieren. Tippt dazu einfach auf das Zahnrad-Symbol und wählt die Sperre aus, sodass keine versehentlichen Eingaben mehr möglich sind. Anschließend kann frei auf dem Display getippt und gewischt werden, ohne dass diese den Player beeindruckt. Das Experiment steht noch bis zum 30. Juli zum Testen bereit. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

So könnt ihr es ausprobieren

Sollte euch eine dieser Funktionen interessieren, dann schaut mal bei youtube.com/new vorbei. Auf dieser Seite sind die aktuell verfügbaren Experimente aufgelistet, die ihr einfach auf Knopfdruck aktivieren und bei Nichtgefallen wieder deaktivieren könnt. Voraussetzung ist ein aktives YouTube Premium-Abo, denn alle Nutzer ohne Abo haben auf die Experimente keinen Zugriff. Alle Experimente haben ein Ablaufdatum, das aber immer wieder nach hinten verschoben werden kann.

Fällt das Feedback überwiegend positiv aus, könnte YouTube diese Features für alle Nutzer einführen.