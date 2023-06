Google One: So bekommt ihr einen Chromecast 4K mit Googel TV gratis – jetzt auf ein höheres Abo upgraden

Nutzer der Abo-Plattform Google One können von sehr vielen Vorteilen profitieren, die wir euch gerade erst ausführlich vorgestellt und dabei natürlich auch die sporadischen Geschenke erwähnt haben. Jetzt ist es wieder soweit, denn man bietet allen wechselwilligen Nutzern, die etwas mehr Speicherplatz benötigen, einen Chromecast mit Google TV 4K gratis. Damit lässt sich zumindest das erste Abo-Jahr versüßen.



Nutzer von Google One können aus einer Reihe von Kontingenten wählen und erhalten zusätzlich zum Speicherplatz einige Vorteile – wir haben sie euch erst vor wenigen Tagen ausführlich vorgestellt. Leider macht man zwischen den verfügbaren Paketen einen recht großen Sprung, sodass man nach 100 GB und 200 GB direkt auf 2 Terabyte – also das zehnfache – wechseln muss. Das ist nicht nur ein deutlicher Sprung, sondern kostet auch entsprechend mehr.

Um den Nutzern den Wechsel von 100 GB oder 200 GB zu 2 Terabyte dennoch schmackhaft zu machen, hat man nun eine neue Aktion gestartet, die es in ähnlicher Form schon einmal gegeben hat: Wer bis zum 13. Juli wechselt, erhält als Dankeschön einen Chromecast 4K mit Google TV gratis. Dieser hat einen UVP von 69,99 Euro und deckt man gut zwei Drittel des Jahres-Abos für Google One mit 2 TB ab – also ein recht guter Ausgleich für das erste Jahr.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist das Abo über den Link zur Aktionsseite zu wechseln. Sollte der Link bei euch nicht funktionieren, dann seid ihr vermutlich nicht für diese Aktion freigeschaltet und werdet somit trotz Wechsel auch keine Prämie erhalten. Einige Nutzer werden derzeit per E-Mail über die Prämie informiert und ich würde empfehlen, auf Gut Glück auf diese E-Mail zu warten.









Der Ablauf ist recht simpel, denn nur eine Woche nach dem erfolgreichen Abschluss des 2 Terabyte-Abos erhaltet ihr eine E-Mail mit weiteren Anweisungen, wie ihr den Chromecast erhaltet. Ich gehe davon aus, dass in dieser E-Mail ein Gutscheincode für den Google Store enthalten ist, mit dem ihr sowohl den Chromecast als auch die Versandkosten auf 0 Euro bringt. Zumindest war es bei den letzten Aktionen der Fall.

Klickt einfach einmal auf die Aktionsseite und ihr werdet sofort erfahren, ob ihr daran teilnehmen könnt. Ich kann die Seite aus Österreich nicht öffnen bzw. erhalten eine Fehlermeldung, aber ich habe auch schon ein 2 TB-Abo, das mit allen Konten geteilt wird.

» Google One Pakete, Preise und Vorteile

[MyDealz]