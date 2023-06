Android: Wie wird das Wetter? Das ist Googles neue Wetter-Oberfläche für Smartphones (Screenshots)

Googles Designer basteln schon seit längerer Zeit an einer neuen Wetter-Oberfläche, die in diesen Tagen zuerst für das Pixel Tablet ausgeliefert wird und schon bald auch für viele Smartphone-Nutzer freigegeben werden dürfte. Jetzt zeigt sich das neue Design in der Smartphone-Version, die aufgrund der vergleichsweise beengten Verhältnisse auf dem Smartphone-Display natürlich nicht auf eine zweispaltige Oberfläche setzen kann.



Erst vor wenigen Tagen die neue Wetter-Oberfläche für das Pixel Tablet freigeschaltet, die sicherlich nicht lange exklusiv bleiben und auch auf weiteren Geräten mit großen Displays ankommen wird. Aber auch Smartphone-Nutzer sollen schon bald ein neues Wetter-Design erhalten, das sich immer wieder in schlecht aufgelösten Bildern zeigte. Jetzt gibt es umfangreiche Screenshots bzw. die folgende Animation, die uns die gesamte Oberfläche zeigt:

Im Gegensatz zum Tablet oder Foldable teilt sich die Oberfläche nicht in zwei Spalten, sondern arbeitet alles untereinander ab. Man orientiert sich recht stark am neuen Tablet-Design, wobei die Inhalte aus der Seitenleiste einfach an den oberen Rand wandern. Der schnelle Wechsel zwischen den Tagen ist damit zwar nicht ohne scrollen möglich, aber das lässt sich sicherlich verschmerzen. An einigen Stellen kann per Karussell seitwärts gescrollt werden.

Das neue Design könnte, ähnlich wie beim Pixel Tablet, zuerst auf Pixel-Smartphones und mit etwas Verzögerung auf alle Smartphones ausgerollt werden.

