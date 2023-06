Android: Google entfernt Telefon- und Messaging-App aus dem AOSP – Betriebssystem ohne Telefonfunktion

Das Betriebssystem Android ist trotz aller Ableger nach wie vor hauptsächlich eine Plattform für Smartphones und sollte dementsprechend einige Möglichkeiten zur Kommunikation bieten. Jetzt überrascht Google mit dem Schritt, dass man sowohl die Telefon-App als auch die Messaging-App aus dem Grund-Betriebssystem entfernen will und das AOSP in Zukunft ohne diese beiden Anwendungen auskommen muss.



Google bietet Android seit jeher in unterschiedlichen Versionen an, wobei das AOSP (Android Open Source Project) die Grundversion bildet, auf der alle anderen Varianten aufsetzen. Das AOSP bildet das funktionsfähige Grundgerüst und wird normalerweise von den Smartphone-Herstellern umfangreich angepasst verwendet (auch von Google auf den Pixel-Smartphones). An der Funktionsfähigkeit der AOSP-Version wird nicht gerüttelt, aber dennoch macht man nun einen überraschenden Schritt.

Sowohl die Telefon-App als auch die Messaging-App werden aus dem Basis-Betriebssystem entfernt, sodass dieses keine Möglichkeit mehr bietet, zu Telefonieren oder SMS zu schreiben. Das ist für ein SmartPHONE nicht unbedingt vorteilhaft, sodass sich vor allem die Custom ROM-Community Gedanken machen muss, wie sie in Zukunft damit umgehen wird. Natürlich gibt es sehr viele alternative Apps, mit denen die Funktion wiederhergestellt werden kann, aber es muss sich erst einmal eine finden, die in solchen Gratis-Projekten verwendet werden kann.

Die ROM-Community könnte daher eigene Lösungen entwickeln müssen, was den Aufwand eines eigenen ROMs erhöht, oder auch auf Googles Lösung setzen. Denn die entsprechenden Google-Apps Phone und Messages werden weiterhin angeboten, sind aber nicht Teil des Android Open Source Project. Statt Open Source sind diese Closed Source und entsprechen eher nicht dem, was sich die Custom ROM-Community erwartet.

Vorerst werden die Apps Teil des AOSP bleiben, aber Google weist darauf hin, dass diese nicht mehr unterstützt werden und in Zukunft vollständig entfernt werden sollen:

This app is not actively supported and the source is only available as a reference. This project will be removed from the source manifest sometime in the future.