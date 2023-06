Android Auto: Immer mehr Nutzer berichten von Verbindungsproblemen zwischen Smartphone und Display

Während viele Nutzer mit Android Auto zufrieden sind und die Nutzung der Smartphone-Anwendungen am Display im Auto schätzen, leiden andere immer wieder unter Problemen – das ist auch jetzt wieder der Fall. In diesen Tagen berichten immer mehr Nutzer von Verbindungsproblemen mit Android Auto, die sich in ständigen Abbrüchen, einem langsamen Verbindungsaufbau oder auch einer völligen Verbindungsverweigerung äußern.



Aus unbekannten Gründen gibt es immer wieder Probleme mit Android Auto, die oftmals sporadisch auftreten, nur einen kleinen Teil der Nutzer betreffen (die aber dennoch zahlreich sein können) und erst durch Updates behoben werden können. Nicht ohne Grund betreibt Google eine offizielle Liste mit Problemen. In diesen Tagen berichten immer mehr Nutzer von Verbindungsproblemen, wegen derer die Plattform kaum sinnvoll genutzt werden kann.

Manche Nutzer sehen für lange Zeit die Meldung „Looking for Android Auto“ auf dem Display, bevor die Verbindung aufgebaut werden kann. Bei anderen geht es schneller, aber die Verbindung kann abbrechen und bei wieder anderen tut sich gar nichts. Eine Ursache ist nicht festzustellen, denn es sind mehrere Versionen betroffen (9.4, 9.5, 9.6) und auch Updates hat es zumindest vordergründig nicht gegeben. Allerdings ist Android Auto mittlerweile tief im System integriert und kann von Google auch unbemerkt im Hintergrund aktualisiert werden.

Rollback oder Kabellos als Workaround?

Einige Nutzer hatten Glück durch ein Rollback auf die Version 9.3, bei einem hat es wohl durch die Nutzung des Motorola MA-1 Dongles geklappt – also durch kabellose Nutzung. Eine Patentlösung gibt es derzeit nicht, doch die Medienberichte dürften Google hoffentlich bald zu einem Update veranlassen.

