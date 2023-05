Google I/O 2023: Die 100 wichtigsten Ankündigungen der Entwicklerkonferenz – Googles offizieller Rückblick

Die Entwicklerkonferenz Google I/O bzw. die rund um das Event angekündigten Dinge waren natürlich in den letzten Tagen das dominierende Thema hier im Blog und zum Ausklang der Woche wird es Zeit für eine Zusammenfassung. Google hat nun eine Liste mit nicht weniger als 100 Ankündigungen veröffentlicht, die man auf der großen Bühne oder abseits mit Blogbeiträgen angekündigt hat.



Google hat nicht weniger als 100 Ankündigungen in petto gehabt, die man rund um die Entwicklerkonferenz Google I/O veröffentlicht hat. Es gibt viele große und kleine Themen, die in den nächsten Wochen und Monaten aber auch Jahren eine wichtige Rolle spielen werden. Wer es lieber etwas kompakter mag, kann sich auch die gesamte Google I/O Keynote in unter zehn Minuten als Video ansehen.

Geräte

1. Wir haben das Google Pixel Fold in unser Pixel-Portfolio aufgenommen! Unser erstes faltbares Telefon verfügt über den Google Tensor G2-Chip, einen 7,6-Zoll-Bildschirm im aufgeklappten Zustand, die Splitscreen-Funktionalität von Android und vieles mehr.

2. Das Google Pixel Fold umfasst Pixel-Kamerafavoriten wie Real Tone, Magic Eraser und Night Sight, führt aber auch einige neue Kamerafunktionen ein – wie den Rückfahrkamera-Selfie-Modus, der die hochwertigsten Selfies aller Zeiten auf einem Pixel aufnimmt. Sie können sogar eine schnelle Geste verwenden, um eine Countdown-Uhr für Selfies auszulösen.

3. Wenn sich das Pixel Fold im Tischmodus befindet, um ein Gruppen-Selfie aufzunehmen, können Sie den Timer der Kamera mit derselben Geste auslösen, die auch beim Rückkamera-Selfie verwendet wird.

4. Das Pixel 7a ist auch da! Das 7a verfügt über die ikonische Pixel-Kameraleiste und ist unsere bisher robusteste A-Serie.

5. Die verbesserte Hauptkamera des neuen Telefons verfügt über einen 72 % größeren Sensor als das Pixel 6a, der 44 % mehr Licht ermöglicht, sowie ein brandneues 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv. Zum ersten Mal in einer A-Serie verfügt das Pixel 7a über Langzeitbelichtung und Super-Resolution-Zoom.

6. Und es ist in zwei neuen Farben erhältlich: Coral und Sea. Die Pixel Buds A-Serie wird auch in Sea erhältlich sein. Weitere neue Hardware-Farben in diesem Jahr sind Coral, Snow, Charcoal, Obsidian, Porcelain, Hazel und Rose.

7. Dann gibt es noch das Google Pixel Tablet , das über ein 11-Zoll-Display, vier integrierte Lautsprecher und die Leistung des Tensor G2-Chips in einem hilfreichen Gerät verfügt.

8. Das Pixel-Tablet fliegt nicht alleine – es wird mit der neuen Lade-Lautsprecher-Dockingstation geliefert, die das Gerät aufgeladen hält und das Tablet außerdem in ein nützliches Heimgerät verwandelt, das Sie freihändig nutzen können.

9. Das Pixel Tablet ist das erste Tablet mit integriertem Chromecast und auch das erste Tablet, das durch den Titan M2-Sicherheitschip geschützt ist.

10. Das neue Pixel Tablet ist außerdem in drei neuen Farben für Google-Geräte erhältlich: Porcelain, Hazel und Rose.

11. Das Designteam hat ein Textil entwickelt, das dem Dock des Tablets ein gedämpftes Gefühl verleiht.

12. Google Meet auf dem Pixel-Tablet nutzt die KI von Tensor, um Sie automatisch in der Mitte des Bildes zu halten und die Beleuchtung anzupassen, während Sie sich bewegen.

13. Sie können Ihren Videoanrufen sogar ein wenig Spaß hinzufügen, indem Sie 360-Grad-Hintergründe wie Strände und futuristische Städte verwenden, die sich an Ihre Bewegungen und Positionswechsel anpassen.

14. Dank der Technologie des maschinellen Lernens ist die Spracheingabe des Assistenten auf dem Pixel Tablet fast dreimal schneller als die normale Eingabe.

15. Wir haben einige Zubehörteile für das Google Pixel Tablet vorgestellt, darunter die Pixel Tablet-Hülle, die mit dem Ladelautsprecher-Dock funktioniert und über einen polierten Metallringständer verfügt, sodass Sie das Tablet aus verschiedenen Winkeln betrachten können. Und unsere Made by Google-Partner haben weiteres Zubehör vorgestellt.

16. Sie können das Pixel 7a noch heute kaufen und das Pixel Tablet und Pixel Fold vorbestellen – und wenn Sie das Pixel Fold jetzt vorbestellen, erhalten Sie eine kostenlose Pixel Watch.

17. Und wenn Sie das Pixel 7a kaufen , erhalten Sie die Pixel Buds A-Series Ihrer Wahl kostenlos oder 50 % Rabatt auf die Pixel Buds Pro.









Verbesserte Websuche

18. Wir haben Search Labs eingeführt , eine neue Möglichkeit für Sie, sich anzumelden und Produkte und Ideen zu testen, die wir untersuchen. Es ist auf dem Chrome-Desktop und in der Google App verfügbar. In den kommenden Wochen können Sie in der Google App oder auf dem Chrome-Desktop auf das Labs-Symbol tippen, um sich anzumelden

19. Bald können Sie in Labs ein neues generatives KI-Erlebnis in der Suche in den USA ausprobieren (beim Start nur auf Englisch), damit wir Ihr Feedback berücksichtigen und das Erlebnis im Laufe der Zeit weiter verbessern können.

20. Das Erlebnis nimmt Ihre Suchanfragen auf und liefert Ihnen KI-gestützte Schnappschüsse der wichtigsten Informationen, die Sie berücksichtigen sollten, mit Links zum tieferen Eintauchen und vorgeschlagenen nächsten Schritten – und wenn Sie auf diese Folgeaufforderungen klicken, sehen Sie einen neuen Konversationsmodus Hier können Sie Google weitere Fragen zu dem von Ihnen untersuchten Thema stellen.

21. Ein neues generatives KI-Einkaufserlebnis basiert auf Googles Shopping Graph. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, erhalten Sie einen Überblick über wichtige zu berücksichtigende Faktoren, passende Produkte, aktuelle Rezensionen, Bewertungen und Preise und mehr.

22 . Wir testen in Search Labs auch noch ein paar andere Dinge: Code-Tipps bieten Hinweise zum Schreiben von besserem Code und „Zu Tabellen hinzufügen“ hilft Ihnen, ein Suchergebnis direkt in eine Tabelle einzufügen und es mit Ihren Freunden zu teilen.

23. Wenn Sie in der Suche nach etwas suchen, das von den Erfahrungen anderer profitieren könnte, wird möglicherweise bald oben in den Suchergebnissen ein Perspektivenfilter angezeigt, mit dem Sie ausschließlich Informationen aus erster Hand oder Experteninformationen aus Foren, Social-Media-Websites usw. anzeigen können Video-Sharing-Communities.

24 . Wir haben Verbesserungen an der Rangfolge der Ergebnisse in der Suche insgesamt angekündigt, mit einem stärkeren Fokus auf Inhalte mit einzigartigem Fachwissen und Erfahrung.

25. Hier ist eine neue Statistik, die wir geteilt haben: Menschen nutzen Lens mittlerweile für 12 Milliarden visuelle Suchanfragen pro Monat – ein Anstieg um das Vierfache in nur zwei Jahren.

Smarter arbeiten

26. Im letzten Jahr haben die KI-Funktionen in Workspace Benutzern dabei geholfen, über 180 Milliarden Mal zu schreiben.

27. …Und das ist erst der Anfang: Mit Duet AI für Google Workspace integrieren wir die Leistungsfähigkeit generativer KI in alle Workspace-Apps.

28 . Gmail nutzt bereits KI, um Sie beim Verfassen von Antworten zu unterstützen. Jetzt fügen wir die Möglichkeit hinzu, den Kontext Ihres E-Mail-Threads zu berücksichtigen und ihn auf Mobilgeräten verfügbar zu machen.

29. Wir integrieren auch generative KI in Slides, sodass Sie ganz einfach Bilder aus Textbeschreibungen erstellen können.

30. Neue Sheets-KI-Tools können die Datenklassifizierung automatisieren und Ihnen dabei helfen, Ereignisse und Projekte zu organisieren, um Ihre Daten schneller zu verfolgen und zu analysieren.

31. In Meet führen wir die Möglichkeit ein, einzigartige Hintergründe für Ihre Videoanrufe zu erstellen.

32. Das unterstützte Schreiben in Docs ist durch die Hinzufügung intelligenter Chips, Variablen und Vorlagen, die bald automatisch in den Inhalt eingebunden werden, noch besser geworden und bietet Ihnen Verknüpfungen, mit denen Sie direkt in einem Dokument Maßnahmen ergreifen können.

33. Wir haben außerdem Aktualisierungen für bereits vorhandene beliebte Tools und Funktionen angekündigt: Rechtschreibprüfung und Grammatikvorschläge in Docs werden verfeinert, und Sie werden einen neuen Bereich mit Korrekturlesevorschlägen sehen, der dabei hilft, prägnant zu schreiben, Wiederholungen zu vermeiden und eine formellere Form zu verwenden oder aktive Stimme.

34. Interessiert an diesen KI-Tools? Wir haben Workspace Labs gestartet, damit Sie sich anmelden können, um diese neuen Funktionen als getesteter Benutzer auszuprobieren. Heute anmelden.

35. Unser neuester Project Starline-Prototyp hat ein einfacheres Design, um problemlos in mehr Räume zu passen. Dieser neueste Prototyp nutzt eine von uns entwickelte neue KI-Technik, die nur wenige Kameras erfordert, um hochwertige 3D-Informationen zu verarbeiten. Es ist außerdem kleiner und ähnelt eher einem herkömmlichen Videokonferenzsystem.









Künstliche Intelligenz zu Hause und unterwegs

36. Wir haben Immersive View für Routen in Google Maps angekündigt , damit Sie jeden Abschnitt Ihrer Reise visualisieren können, bevor Sie losfahren, egal ob Sie fahren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind.

37 . Immersive View für Routen wird in den kommenden Monaten in Amsterdam, Berlin, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio und Venedig eingeführt.

38. Wir führen außerdem die Möglichkeit ein, aktuelle Suchanfragen mit nur einem Fingertipp direkt aus Maps zu löschen .

39 . Magic Editor , ein neues experimentelles Bearbeitungserlebnis in Google Fotos, hilft Ihnen dabei, verschiedene Aspekte Ihres Fotos neu zu gestalten – Sie können beispielsweise einen bewölkten Himmel in einen strahlend blauen verwandeln oder das Motiv einer Aufnahme neu positionieren.

40 . Wir planen, ausgewählten Pixel-Telefonen später in diesem Jahr frühzeitig Zugriff auf Magic Editor zu gewähren.

41. Universal Translator ist ein experimenteller KI-Videosynchronisierungsdienst, der Experten dabei hilft, die Stimme eines Sprechers zu übersetzen und ihre Lippenbewegungen anzupassen, was das Erlernen des Verständnisses enorm unterstützen könnte.

42. Große Neuigkeiten! Die neue Google Home-App wird ab dem 11. Mai für alle verfügbar sein.

43. Die neue Google Home-App öffnet jetzt Ihren Favoriten-Tab, den Sie jederzeit neu anordnen können.

44. In der Google Home-App haben wir das vertikale Scrubbing des Videoverlaufs hinzugefügt, damit Sie Ihre Kameraaufnahmen effizient und präzise überprüfen können.

45 . Und wir haben Project Tailwind angekündigt , ein AI-First-Notizbuch, das auf Ihren Notizen und Quellen basiert.

PaLM und Bard

46 . Wir haben PaLM 2 eingeführt , unser Sprachmodell der nächsten Generation. Es ist schneller und effizienter als frühere Modelle – und es ist in verschiedenen Größen erhältlich, was den Einsatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen erleichtert.

47. PaLM 2 unterstützt mehr als 25 auf der I/O angekündigte Produkte und Dutzende Produktteams bei Google nutzen es.

48 . Und PaLM 2 unterstützt unsere neue PaLM API.

49 . Unsere Gesundheitsforschungsteams nutzten PaLM 2, um Med-PaLM 2 zu erstellen, das auf medizinisches Wissen abgestimmt ist, um bei der Beantwortung von Fragen und der Zusammenfassung von Erkenntnissen aus einer Vielzahl umfangreicher medizinischer Texte zu helfen. Wir erforschen derzeit multimodale Funktionen, sodass Patienteninformationen aus Bildern wie einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs oder einer Mammographie synthetisiert werden können, um die Patientenversorgung zu verbessern.

50. Wir machen Med-PaLM 2 später in diesem Sommer für eine kleine Gruppe von Cloud-Kunden zugänglich, um Feedback zu erhalten und sichere und hilfreiche Anwendungsfälle zu identifizieren.

51. Wir arbeiten bereits an Gemini, unserem ersten Modell, das von Grund auf multimodal, hochleistungsfähig in verschiedenen Größen und effizient in der Integration mit anderen Tools und APIs entwickelt wurde. Gemini befindet sich noch in der Ausbildung, weist jedoch bereits multimodale Fähigkeiten auf, die in früheren Modellen noch nie zuvor gesehen wurden.

52 . Wir haben eine Handvoll Verbesserungen und Neuigkeiten zu Bard angekündigt , unserem Experiment, das Ihnen die Zusammenarbeit mit generativer KI ermöglicht – zum Beispiel das Dark-Theme!

53. Bald können Sie Bilder in Ihren Barden-Eingabeaufforderungen verwenden, wodurch Sie Ihrer Kreativität auf völlig neue Art und Weise freien Lauf lassen können.

54 . Auch der Zugang zu Bard auf Englisch wird in über 180 Ländern ausgeweitet. Und ab heute können Sie Bard auf Japanisch und Koreanisch verwenden.

55. Wir sind auf dem besten Weg, Bard bis Ende des Jahres in den 40 am häufigsten gesprochenen Sprachen verfügbar zu machen, damit mehr Menschen in ihrer Muttersprache damit zusammenarbeiten können.

56. Wir haben auch die Warteliste entfernt, damit mehr Menschen direkt mit Bard interagieren können.

57. Ab nächster Woche machen wir Code-Zitate noch präziser. Wenn Bard einen Codeblock einbringt, klicken Sie einfach auf die Anmerkung und Bard unterstreicht den Block und verlinkt zur Quelle.

58 . In Kürze wird Bard visueller, indem es Bilder in seine Antworten einbezieht, sodass Sie einen viel besseren Eindruck davon bekommen, was Sie erkunden.

59 . In Zukunft wird Bard nicht nur in Google-Dienste integriert sein, sondern auch in beliebte Apps, die Sie verwenden – wie Adobe, Instacart und Khan Academy.









Rund um Android

60. Magic Compose für Android , das diesen Sommer in der Betaversion erscheint, hilft Ihnen, Ihren Nachrichten einen zusätzlichen Schwung zu verleihen – wählen Sie aus sechs verschiedenen Stilen, darunter prägnanter oder professioneller.

61. Wenn Android 14 später in diesem Jahr erscheint, stehen Ihnen viele neue Möglichkeiten zur Individualisierung Ihres Telefons zur Verfügung – zum Beispiel neue Tastenkombinationen für den Sperrbildschirm und eine Option für ein monochromes Design.

62. Es wird auch ein Emoji-Hintergrundbild geben, mit dem Sie Ihr Hintergrundbild mit Ihren bevorzugten Emoji-Kombinationen, -Mustern und -Farben individuell gestalten können.

63. Darüber hinaus nutzt Cinematic Wallpaper maschinelle Lernnetzwerke auf dem Gerät, um Ihre Lieblingsfotos in 3D-Bilder umzuwandeln, die zum Leben erwachen, wenn Sie Ihr Gerät neigen und entsperren.

64. Wenn Ihnen die Fotoabteilung fehlt, machen Sie sich keine Sorgen: Generative AI Wallpaper bietet Eingabeaufforderungen, die Sie ausfüllen können, und das Text-zu-Bild-Diffusionsmodell von Google generiert einzigartige Hintergrundbilder, aus denen Sie auswählen können.

65 . Mehr als 50 Google-Apps wurden aktualisiert, um den größeren Bildschirm auf Tablets und faltbaren Geräten optimal zu nutzen.

66 . Wir haben bekannt gegeben, dass Wear OS 3 die am schnellsten wachsende Smartwatch-Plattform der Welt ist – und dieses Jahr werden Sie neue Uhren und neue App-Erlebnisse dafür sehen, einschließlich WhatsApp und Gmail.

67 . Wear OS 4 führt Backup- und Wiederherstellungsunterstützung ein und hilft Ihnen, Daten und Einstellungen sicher von einer alten Uhr auf Ihre neue zu übertragen. Und wenn Sie eine Uhr von Ihrem Telefon aus einrichten, werden alle Berechtigungen, die Sie auf Ihrem Telefon erteilt haben, automatisch übernommen.

68. Android Auto wird in 200 Millionen Autos auf der Straße verfügbar sein, und die Zahl der Automodelle mit integriertem Google wird sich bis Ende des Jahres mehr als verdoppeln.

69. Apropos Autos: Waze startet jetzt weltweit im Google Play Store für alle Autos mit integrierter Google-Funktion.

70. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um WebEx von Cisco, Microsoft Teams und Zoom bereitzustellen, damit Sie geplante Besprechungen per Audio direkt vom Display Ihres Autos aus abhalten können.

71. Und YouTube wird in den kommenden Wochen für Polestar-Fahrzeuge verfügbar sein und bald auch für weitere Hersteller verfügbar sein.

72. Wir arbeiten mit Samsung zusammen, um eine neue immersive XR-Plattform auf Basis von Android zu entwickeln.

73. Android 14 unterstützt 10-Bit-Ultra-HDR-Bilder, sodass Sie Fotos mit helleren Farben, schärferen Schatten und erstaunlicher Auflösung aufnehmen und anzeigen können.

Sicherheit, Datenschutz und Verantwortung

74 . Wir haben unsere neueste Safe Browsing API eingeführt , die mithilfe von KI gefährliche Websites und Dateien identifiziert und Sie darauf aufmerksam macht und so Betrügereien stoppt, bevor sie passieren.

75. Wir erweitern den Spam-Schutz in Google Drive um eine neue Ansicht, die es einfacher macht, Dateien zu überprüfen und zu entscheiden, was Sie als Spam betrachten könnten.

76. Bisher nur für Google One-Abonnenten in den USA verfügbar, erweitern wir in den nächsten Wochen den Zugriff auf unseren Dark-Web-Bericht, sodass jeder mit einem Gmail-Konto in den USA scannen kann, um zu sehen, ob seine Gmail-Adresse im Dark Web erscheint .

77. Beginnend mit den Standortdaten werden Sie auf dem Berechtigungsbildschirm Ihres Android-Telefons darüber informiert, wenn eine App Ihre Informationen an Dritte oder zu Werbezwecken weitergibt, sodass Sie entscheiden können, ob Sie die Standortfreigabe genehmigen oder ablehnen.

78. Wir fügen außerdem eine neue Option zum „Datenlöschen“ im Google Play-Datensicherheitsbereich einer App hinzu.

79. Wir erweitern unsere Content Safety API um Videoinhalte, ein wichtiger Schritt vorwärts für die Kindersicherheit.

80. Wir wenden die von unseren Jigsaw-Forschern entwickelte Perspective API auf unsere großen Sprachmodelle an, um die Toxizität in Online-Kommentaren zu verringern.

81. Wir machen auch Fortschritte bei Tools zur Erkennung synthetischer Audiodaten – in unserer AudioLM-Arbeit haben wir einen Klassifikator trainiert, der synthetische Audiodaten in unserem eigenen AudioLM-Modell mit einer Genauigkeit von fast 99 % erkennen kann.

82. Später in diesem Sommer führen wir ein aktualisiertes Find My Device-Erlebnis auf Android ein, das das Auffinden Ihrer Geräte und Habseligkeiten erleichtert.

83 . Standortdaten, die per Crowdsourcing aus dem Find My Device-Netzwerk stammen, sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, sodass Google sie nicht sehen oder für andere Zwecke verwenden kann.

84. Später in diesem Sommer führen wir auch Benachrichtigungen über unbekannte Tracker auf Android ein, die Sie automatisch benachrichtigen, wenn Ihr Telefon feststellt, dass ein unbekannter Bluetooth-Tracker sich mit Ihnen bewegt.

85. In den kommenden Monaten führen wir in der Suche ein neues Tool namens „Über dieses Bild“ ein, das Ihnen wichtige Informationen zu einem Bild liefert, z. B. wann es zum ersten Mal indiziert wurde, wo es zum ersten Mal erschien, wo es sonst noch online gesehen wurde und ob es taucht auf Websites zur Faktenprüfung auf.









Business und Entwickler

86. Google Cloud hat drei neue Modelle in Vertex AI eingeführt : Imagen unterstützt die Bildgenerierung und -anpassung; Mit Codey können Sie Anwendungen schneller erstellen, indem es bei der Codegenerierung hilft. und Chirp, ein universelles Sprachmodell, sorgt für Sprach-zu-Text-Genauigkeit in über 100 Sprachen.

87. Ebenfalls neu: Duet AI für Google Cloud , ein KI-gestützter Kollaborator, der bei der kontextbezogenen Codevervollständigung hilft, Funktionen in Echtzeit generiert, auf Ihre Codebasis abgestimmte Vorschläge bietet, bei Codeüberprüfungen hilft und mehr.

88. Unsere Google Cloud AI-Angebote basieren auf unserer KI-optimierten Infrastruktur – einschließlich neuer virtueller A3-Maschinen auf Basis der H100-GPU von NVIDIA.

89. Wenn Sie ab heute einen Google Play Store-Eintrag auf Englisch erstellen, können Sie die generative KI-Technologie von Google nutzen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Öffnen Sie einfach unseren KI-Helfer in der Google Play Console , geben Sie ein paar Eingabeaufforderungen ein, etwa eine Zielgruppe und ein Schlüsselthema, und schon wird ein Entwurf erstellt, den Sie bearbeiten, verwerfen oder verwenden können.

90. Wir haben Project Gameface angekündigt , eine Open-Source-Freisprech-Gaming-Maus. Es nutzt unsere MediaPipe Face Landmark Detection-Lösung – ein leistungsstarkes Tool für maschinelles Lernen –, um Gesichtsorientierungspunkte in Echtzeit zu verfolgen.

91. Und jetzt ist es auch Open-Source auf GitHub.

92. Wir führen die Aerial View API ein, mit der Entwickler Videos aus der Vogelperspektive eines Gebiets in Google Maps integrieren können.

93. Tatsächlich Rent. nutzt bereits die Aerial View API in ihrer App, um Mietern dabei zu helfen, eine Immobilie und ihre Umgebung zu visualisieren.

94 . Und die neue Funktion „Fotorealistische 3D-Kacheln“ für Entwickler ermöglicht es ihnen, ihren eigenen Apps und Websites individuelle, immersive Kartenerlebnisse hinzuzufügen.

95. Wir haben Compose for TV eingeführt , um Ihnen das Erstellen schöner, hochwertiger Apps für das Fernsehen zu erleichtern.

96. Wir haben außerdem die neuesten Fortschritte in ChromeOS angekündigt und eine neue Funktion in der Betaversion veröffentlicht , mit der Benutzer Android-Apps von ihrem Telefon auf ihr Chromebook streamen können.

97. Außerdem haben wir eine Möglichkeit für Entwickler eingeführt , das Erscheinungsbild und Verhalten von Wear OS-Zifferblättern ohne Code zu konfigurieren.

98. Der neue Android UI Design Hub ist eine umfassende Ressource, um zu verstehen, wie man mit Anleitung benutzerfreundliche Schnittstellen für Android erstellt.

99. Mit der neuen App Actions-Testbibliothek und dem Google Assistant-Plugin für Android Studio – jetzt auch für Wear und Auto verfügbar – ist es jetzt einfacher zu programmieren, die Benutzererfahrung einfacher zu emulieren, um Benutzererwartungen vorherzusagen, und App Actions-Integrationen einfacher bereitzustellen primäre und ergänzende Android-Geräte.

100. Oh, und wir haben die neueste Betaversion von Android 14 angekündigt!

» Google I/O 2023: Das waren die wichtigsten Themen – gesamte Keynote in unter zehn Minuten (Video)

[Google-Blog]