Starke Pixel-Aktionen: Pixel 7 für nur 555 Euro, Pixel 7 Pro für nur 777 Euro + Pixel 6a und mehr stark rabattiert

Es ist wieder Zeit für starke Aktionen rund um die Pixel-Smartphones: Die deutschen Händler Media Markt und Saturn haben jetzt die Preis Leister-Tage gestartet und in diesem Rahmen auch die aktuellen Google-Smartphones rabattiert. Nur wenige Tage bekommt ihr das Pixel 7 für 555 Euro oder das Pixel 7 Pro für 777 Euro. Aber auch das Pixel 6a ist deutlich rabattiert.



Sowohl bei Media Markt als auch Saturn sind in diesen Tagen die „Preis Leister-Tage“ gestartet, die hohe Rabatte in vielen Produktkategorien bringen, dazu gehören auch die aktuellen Google Pixel-Smartphones. Natürlich geschieht das mit Blick auf die kommenden Geräte, aber die Preise können sich dennoch sehen lassen: Ihr bekommt das Pixel 7 für 555 Euro und damit mutmaßlich nur wenige Euro mehr als das Pixel 7a, das in zwei Wochen erscheinen soll.

Hier die Pixel-Aktionen in der Übersicht, die durchaus lohnend sind und euch in diesen Tagen zusätzliche Punkte bei Media Markt und Saturn bringen:

Media Markt:

Saturn:

