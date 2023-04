Pixel & Fitbit: Google gibt Tipps gegen Stress und zur Stressbewältigung per Smartphone, Smartwatch und Co

Für manche Menschen gehört Stress zum Alltag, andere Menschen sind eher gemütlicher Natur und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Die meisten dürften wohl irgendwo dazwischen liegen und aus unterschiedlichsten Gründen in Stress-Situationen gelangen, denen man mit technischen Hilfsmitteln begegnen kann. Google gibt nun einige Tipps, wie ihr mit Fitbit und Pixel weniger Stress haben könnt.



Stress lässt sich oft nicht vermeiden, vor allem nicht mit technischen Hilfsmitteln. Aber diese können dabei helfen, Stress zu erkennen und diesem so gelassen wie möglich zu begegnen. Seien es Atemübungen oder mehr Schlaf – Pixel und Fitbit halten einige Funktionen bereit, mit denen ihr genau dies tun könnt. Diese stehen zum Teil schon seit längerer Zeit bereit und können auch vom neuesten Nest Hub Smart Display mit Schlafdaten gefüttert werden.

Im Rahmen des US-nationalen „Stress Awareness Month“ gibt man einige Tipps, um Stress zu erkennen und mit diesem umzugehen. Allerdings benötigt man für die meisten Funktionen ein Fitbit Premium-Abo. Vermutlich kommen diese Tipps jetzt nicht ganz zufällig, denn in diesen Tagen läuft das Fitbit Probe-Abo für Pixel Watch-Nutzer aus und man will natürlich möglichst viele dazu bewegen, das Abo weiterhin zu beziehen.

Erfahren Sie, wie Ihr Körper auf Stress reagiert Während Kurzatmigkeit oder Knoten im Magen ziemlich offensichtliche Anzeichen für akuten Stress sind (auch bekannt als „Momentanstress“), können andere, die mit chronischem Stress einhergehen, schwerer zu erkennen sein. Die Body Response- Funktion von Fitbit auf Sense 2 eliminiert das Rätselraten. Es misst kontinuierlich Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Hauttemperatur und elektrodermale Aktivität (winzige elektrische Veränderungen auf Ihrer Haut), um körperliche Anzeichen von Stress zu erkennen und Sie zu warnen, wenn sie auftreten. Du kannst deine Stimmung dann direkt auf deinem Sense 2 oder in der Fitbit-App protokollieren und dein Gerät verwenden, um sofort Maßnahmen zu ergreifen – beispielsweise mit einer schnellen Atemübung in der Relax-App oder einer Achtsamkeitsübung in Fitbit Premium .

Verbessern Sie Ihre Schlafqualität

Schlaf und Stress sind eng miteinander verbunden : Wenn Sie einen stressigen Tag hatten, werden Sie in dieser Nacht wahrscheinlich nicht gut schlafen … was Sie am nächsten Tag anfälliger für Stress macht. Wenn Sie in diesem endlosen Zyklus gefangen sind, versuchen Sie, eine Schlafenszeiterinnerung auf Ihrem Fitbit-Gerät einzustellen. Diese Erinnerungen können Ihnen helfen, sich zu entspannen und Ihren Stresspegel mit Aufforderungen wie Meditation vor dem Schlafengehen zu senken.

Schlafprofil , das mit Fitbit Premium für Google Pixel Watch- und Fitbit-Benutzer verfügbar ist, teilt auch monatliche Einblicke in Ihre Schlafmuster und Vorschläge, damit Sie besser schlafen können. Tragen Sie nachts nicht gerne etwas am Handgelenk? Nest Hub (2. Generation) mit Schlafsensor nutzt Bewegungen und Geräusche, um deinen Schlaf zu überwachen, und bietet basierend auf deinen Mustern Ratschläge – beispielsweise Vorschläge für Atemübungen oder reflektierendes Tagebuch vor dem Zubettgehen.