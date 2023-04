Google Assistant: Entwickler arbeiten jetzt am ChatBot Bard – Assistant-Entwicklung wohl pausiert (Bericht)

Der KI-ChatBot Bard genießt bei Google in diesen Tagen sehr hohe Priorität und muss um jeden Preis vorangetrieben werden, das ist von außen gut zu beobachten und wurde auch schon zwischen den Zeilen bestätigt. Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass das Google Assistant-Team an Bard arbeitet und jetzt suggeriert ein neuer Bericht, dass das eine größere interne Verschiebung ist.



Bard und Google Assistant haben noch nicht viel miteinander zu tun und sind völlig unterschiedliche Produkte. Dennoch haben sie gewisse Überschneidungen und es ist bekannt, dass der Assistant einmal das werden sollte, was Bard heute ist (bzw. bald sein soll). Dass Bard derzeit die höchste Priorität genießt und es beim Google Assistant schon lange nicht mehr erwähnenswert voranging, zeigt uns, wohin die Reise geht.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Google Assistant-Team an gewissen Bestandteilen von Bard arbeitet, allen voran der Konversations-Schnittstelle mit dem Nutzer, doch das dürfte längst nicht alles sein. Ein neuer Bericht zeigt, dass große Teile des Google Assistant-Teams mittlerweile an Bard arbeiten, es größere interne Verschiebungen gibt und ein ranghoher Manager des Assistant das Unternehmen verlassen hat. Sieht nicht gerade danach aus, dass wir sehr bald das nächste Assistant-Feuerwerk erwarten sollten.

Erst gestern schrieb ich über das schwierige Verhältnis zwischen Bard und Google Assistant. Ich halte an meiner Prognose fest, dass der Google Assistant noch in diesem Jahr umfangreich zurückgefahren und in gewisser Weise mit Bard zusammengelegt wird. Allerdings mit dem Assistant als Junior-Partner, dessen Infrastruktur und Reichweite vom Bard-Team gerne genutzt werden dürfte. Die Google I/O könnte uns Aufschlüsse liefern.

» Google Assistant & Bard: Eine schwere Beziehung – die Teams arbeiten zusammen und gegeneinander

» GMail & Google Messages: KI schreibt jetzt automatisch Nachrichten – muss das wirklich sein? (Kommentar)

[AndroidPolice]