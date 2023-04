Android & ChromeOS: So könnt ihr klassische DOS-Spiele am Smartphone oder Chromebook zocken

Wer schon etwas länger in der digitalen Welt unterwegs ist, könnte manchmal in Erinnerungen schwelgen und vielleicht den guten, alten Spieletiteln nachtrauern, die damals noch auf beige-grauen Computern gespielt wurden. Solltet ihr dazugehören, zeigen wir euch heute eine Möglichkeit, um DOS-Titel sowohl unter Android als auch auf Chromebooks zu zocken. Eine Dosbox-Umsetzung lässt euch 30 Jahre und mehr in die Vergangenheit springen.



Früher war alles besser. Ab einem gewissen Alter kann man diesem Satz sicherlich immer stärker zustimmen. Das gilt manchmal auch für Computerspiele, die „früher“ noch ganz ohne Grafikeffekte auskamen und eher durch Story und Spielspaß zu beeindrucken wussten. Wer solche Titel heute noch im Kopf und im besten Fall die Dateien auf einem zugänglichen Speicher hat, der kann sie jetzt auch unter Android oder auf dem Chromebook zocken.

Mit der App Magic Dosbox bringt ihr den Dosbox-Emulator zu Android und damit im Zuge der Android-Unterstützung auch auf euer Chromebook. Die App simuliert die DOS-Umgebung und sorgt dafür, dass sich die alte Anwendung oder das Spiel wie zu Hause fühlt. Aus rein praktischen Gründen empfehle ich die Nutzung auf einem Chromebook, das den damaligen Computern noch am nächsten kommt. Denn DOS-Spiele machen auf einem Smartphone oder Tablet mit Nur-Touch-Eingabe nicht immer Spaß. Hängt natürlich ganz vom Spiel ab, denn technisch ist es kein Problem. Magic Dosbox wandelt jeden Tap in einen Mausklick um. Das ist dann zwar ein DOS-Emulator im Android-Emulator, aber die bescheidenen Systemanforderungen stemmt dennoch jedes Chromebook.

Ihr müsst lediglich die Magic Dosbox installieren und für jedes Spiel ein Verzeichnis im Download-Ordner anlegen. In dieses Verzeichnis kopiert ihr alle notwendigen Dateien und schon seid ihr vorbereitet. Die App führt euch durch eine kurze Einrichtung, die im Normalfall schnell abgeschlossen ist: Ordner auswählen, dem Spiel einen Titel verpassen und schon kann es losgehen. Je nach Spiel direkt mit dem Game oder zuerst mit der Installation.









In den Optionen für jedes einzelne Spiel lassen sich eine Reihe von Parametern festlegen, wie etwa die Nutzung von Sound, des PC Speaker, der Sound-Engine, dem verfügbaren Speicher und einiges mehr. Auch die Emulation von virtuellen Zusatzlaufwerken, die Nutzung von Joysticks und mehr ist möglich. Das macht die Einrichtung ein wenig komplizierter, aber grundsätzlich funktioniert das einfacher als mit anderen Emulatoren.

Magic Dosbox gibt es in einer kostenlosen Version sowie in einer kostenpflichtigen Version für 3,49 Euro. In der kostenlosen Variante gibt es viele Zusatzfunktionen und die Möglichkeit, mehrere Titel zugleich zu speichern. Sicherlich kein zu hoher Preis, um die alten geliebten Titel noch einmal spielen zu können. Eine umfangreich bebilderte Anleitung findet ihr bei AndroidPolice.