Wear OS: Ein Hingucker am Handgelenk – Watch Face bringt auffälliges Design mit versteckten Funktionen

Alle Nutzer einer Wear OS-Smartwatch haben die Möglichkeit, die Darstellung der Uhrzeit auf dem Startbildschirm anzupassen und mithilfe der Watch Faces bei Bedarf vollständig auszutauschen. Heute zeigen wir euch ein sehr simples Watch Face, das minimal und auffallend zugleich ist, sodass es perfekt in unsere lose Reihe der Hingucker am Handgelenk passt. Bei Minimal Basic ist der Name Programm – aber es gibt auch versteckte Funktionen.



Wir stellen euch hier im Blog in unserer losen Serie der Hingucker am Handgelenk immer wieder neue Watch Faces vor, die sich von der Flut der Ziffernblätter im Google Play Store abheben. Sei es durch eine besonders auffällige Darstellung der Uhrzeit, durch ein cleveres neues Konzept für die Uhrzeit-Darstellung oder einfach durch eine Variante, die im Gedächtnis bleibt. Heute zeigen wir euch ein Watch Face, das zwar nicht auf ein neues Konzept setzt, aber sicherlich aufgrund der Darstellung nicht so schnell vergessen wird.

Beim Watch Face „Minimal Basic 4 Just Time“ ist der Name Programm. Das Watch Face ist minimal, zeigt nur eine Basic-Information, bei der es sich nur um die Zeit handelt. Tatsächlich sehen wir lediglich die Uhrzeit in Form von vier einzelnen Ziffern, die auf dem Watch Face gezeigt werden. In der ersten Zeile die aktuelle Stunde und in der zweiten Zeile die aktuelle Minute. Das allein wäre noch nicht so besonders, denn natürlich geht es in diesem Fall um die Darstellung dieser Informationen.

Beide Zahlen werden auf die volle Displaygröße regelrecht aufgeblasen, wodurch der hauptsächliche Effekt dieses Watch Face erst erzeugt wird. Denn je nach Uhrzeit wird das gesamte Display ausgefüllt. Auf den ersten Blick könnte man den Eindruck bekommen, dass dort ein Muster gezeigt wird, obwohl beide Zahlen auf den zweiten Blick dann doch einfach zu lesen sind.









In den Einstellungen des Watch Face gibt es eine Reihe von Optionen zur Anpassung: Es lässt sich die Farbe sowohl für die Hauptdarstellung als auch für das Always-on-Display festlegen, wobei beide einzeln und unterschiedlich ausgewählt werden können. Ansonsten gibt es keine Anpassungsmöglichkeiten und aufgrund der Darstellungsform auch keine Anpassung der Schriftart oder Schriftgröße. Der Clou folgt sowieso erst an anderer Stelle.

Das Watch Face kann zwar keine zusätzlichen Informationen darstellen, verfügt aber optional über fünf versteckte Touchflächen. Diese finden sich an den vier Seiten (bei 3, 6, 9 und 12) sowie in der Mitte der Uhrzeit. Mit einem Tap auf diese Stelle lässt sich die dafür festgelegte Funktion ausführen. Das Watch Face kostet im Google Play Store 79 Cent und ist damit sicherlich nicht zu teuer, probiert es einfach einmal aus.