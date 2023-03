Wear OS: Smartwatch-Betriebssystem plötzlich auf dem Weg an die Spitze – Google macht wohl alles richtig

Google hat dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS vor einiger Zeit einen großen Neustart spendiert, dessen Anstoß bis heute nachwirkt und stetig Verbesserungen bringt. Schon sehr bald könnte der gesamte Anlauf neuen Schwung bekommen und Wear OS endlich nach vielen Jahren auf dem Markt etablieren. Es zeigt sich, dass Google auf dem richtigen Weg ist – wer hätte das noch vor zwei Jahren gedacht?



Wear OS-Fans hatten es nicht leicht. In der Geschichte des Betriebssystems, inklusive Android Wear, hatte man bereits drei Mal den großen Neustart verkündet. Zwei Mal verlief die Initiative im Sande und war gefühlt schon nach der Ankündigung vorüber, denn echte Verbesserungen gab es nicht. Die möglichen technischen Verbesserungen unter der Haube interessieren den Endnutzer nicht und können daher auch nicht mitgezählt werden.

Doch der dritte Anlauf, der wenig überraschend zuerst spöttisch aufgenommen wurde (auch von mir), scheint tatsächlich die Wende zu bringen. Wir haben hier die gesamte Entwicklung hier im Blog begleitet und erst vor einigen Wochen gezeigt, dass sich der Wear OS-Marktanteil verdreifacht hat und sogar die 20 Prozent-Marke überspringen konnte. Das liegt zwar nicht an den Verkaufszahlen der Pixel Watch, deren erste Generation nur überschaubaren Erfolg haben dürfte, sondern vor allem an Googles strategisch wichtigen Partnern.

Man kann sagen, dass die Wende mit Samsung kam. Als die Südkoreaner überraschend verkündet haben, ab 2021 wieder auf Wear OS zu setzen, hat sich alles geändert. Plötzlich war der von Google angekündigte Wear OS-Neustart ernsthafter und man konnte wirklich glauben, dass Substanz dahinter steckt. Für Wear OS-Verhältnisse könnte man Samsungs Einstieg als Gamechanger bezeichnen. Kein Wunder, dass Google den neuen Partner im ersten Jahr hofiert hat, wo es nur geht und dafür sogar die Markteinführung der eigenen Pixel Watch um ein Jahr nach hinten verschoben hat. Zumindest spricht sehr viel dafür, dass es so war.









Samsung, Google, Fossil – und Xiaomi?

Ganz unabhängig von den technischen und funktionellen Verbesserungen, ist der Wiederaufstieg von Wear OS nur durch die starken Hardware-Marken zu erklären. Da wären vor allem Samsung, Fossil sowie Google selbst zu nennen. Samsung sorgt für starke Geräte, Reichweite und Aufmerksamkeit. Google setzt mit der Pixel Watch das Signal, dass Wear OS auch in den nächsten Jahren vorangetrieben wird. Fossil mit seinen Marken holt die Zielgruppe ab, die nicht viel mit der Tech-Welt am Hut hat, aber dennoch eine moderne Smartwatch möchte.

Fehlt eigentlich nur der untere Preisbereich, die Masse neben Samsung. Zumindest im Smartphone-Bereich wird diese hauptsächlich von Xiaomi gestellt, sodass es für Google ein großer Gewinn wäre, wenn auch die Chinesen bei Wear OS einsteigen. Genau danach sieht es in diesen Tagen aus, denn laut aktuellen Leaks könnte schon in wenigen Monaten die erste Xiaomi-Smartwatch mit Wear OS auf den Markt kommen. Wenn Xiaomi ein starkes Produkt bringt, könnte das den Wear OS-Marktanteil erneut in die Höhe schießen lassen.

Wear OS ist auf dem richtigen Weg

Der Einstieg von Samsung hat den Schwung gebracht, die Pixel Watch hat es gefestigt und mit Xiaomi könnte Googles Smartwatch-Betriebssystem an die Spitze schießen. Wer hätte noch vor zwei Jahren gedacht, dass Google diesen Turnaround ernsthaft schafft? Und das ganz ohne Fitbit, das nach wie vor nicht auf Wear OS setzt und das nach offiziellen Angaben auch in Zukunft überhaupt nicht in Planung hat.

